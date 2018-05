Flughafen nennt ihre Hundeparcours "Pipican"

Toben, Schnüffeln und Pipimachen – das war für Hunde nie einfacher als jetzt am Flughafen Son Sant Joan. In einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung teilt der Flughafenbetreiber Aena mit, dass sich Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern an gleich drei Standorten die Beine vertreten können und gab auch gleich den Namen bekannt: "Pipican", was soviel wie Stelle zum Pipimachen heißt. Einer befindet sich bei der Parkanlage in nördlichen Ankunftsbereich, einer beim Modul A und einer mi Modul C, alle beim Abflug. Man reagiere damit auf die wachsende Nachfrage der Haustierbeförderung, heißt es. /lk