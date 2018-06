Valtonyc ist wirklich in Belgien

Der zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilte und vor der Justiz auf Mallorca geflohene Rapper Valtonyc ist in Belgien. Dort will er sich innerhalb dieser Woche den Behörden stellen, wie am Montag (4.6.) bekannt wurde. Als Anwalt vertritt ihn Gonzalo Boye, derselbe Anwalt, der auch den abgesetzten katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont in Belgien vertritt.

Valtonic, der mit eigentlichem Namen Josep Miquel Arenas, war wegen seiner aggressiven Liedtexte verurteilt worden. Die Richter sehen die Straftatbestände Majestätsbeleidigung, Aufruf zur Gewalt und Verherrlichung des Terrorismus erfüllt. Der Rapper hatte unter anderem bei einem Konzert dazu aufgerufen, "einen Polizisten zu töten". /tg