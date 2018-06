Anwohner nehmen Verfolgung der Prostituierten in Magaluf selbst in die Hand

Etwa 50 Personen, zumeist Briten, haben sich am Donnerstag (7.6.) vor dem Rathaus von Calvià im Südwesten von Mallorca versammelt und ein Treffen mit Bürgermeister Alfonso Rodríguez gefordert. Grund: Die Sorge um den Ruf von Magaluf, nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Urlauber von Prostituierten bestohlen wurden. So waren es vor allem Taxifahrer, Angestellte in der Hotelbranche, Kellner in Bars und Anwohner, die sich mit Rodríguez treffen wollten, um ein entschlossenes Handeln der Gemeindeverwaltung zu fordern.

Aufgrund der großen Menge der Anwesenden ließ Rodríguez mitteilen, dass er nicht bereit sei, jeden einzeln zu empfangen. Stattdessen wurde ein Treffen mit mehreren Vertretern verabredet, die an der Kundgebung teilnahmen. Dieses Treffen soll ab dem 11. Juni stattfinden. Bis dahin, so kündigten die Anwesenden an, würden sie in Eigenregie nachts die Prostituierten in Magaluf verfolgen.

"Viele Urlauber haben mir gesagt, dass sie nicht mehr wiederkommen wollen. Das ist ja auch klar. Ich würde auch nicht an einen Ort zurückkehren, wo man mich ausraubt", erklärte einer der Anwesenden.

Die beschuldigten Frauen haben unterdessen Anzeige gegen die Anwohner wegen Hassdelikten erstattet. /jk