Iñaki Urdangarin vor Gericht in Palma de Mallorca erschienen

Der Schwager des spanischen Königs Felipe VI., Iñaki Urdangarin, ist am Mittwoch (13.6.) vor Gericht in Palma de Mallorca erschienen. Er muss in 5 Tagen seine Haftstrafe antreten. Um 12.15 Uhr betrat er das Gebäude, eine knappe Viertelstunde später verließ er es.

Urdangarin wurde am Mittwoch (13.6.) vorgeladen, nachdem das Oberste Gericht in Madrid das Urteil gegen ihn wegen Unterschlagung, Hausfriedensbruch, Betrug, zwei Steuerdelikten und Einflussnahme bestätigt hatte.

Im Februar 2017 wurde er vom Gericht in Palma zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt, das Oberste Gericht in Madrid hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten empfohlen. Über Dauer und Antritt der Strafe entscheidet das Gericht in Palma. Urdangarin hat die Möglichkeit, vor dem spanischen Verfassungsgericht Beschwerde einzulegen. Ebenso könnte ihn König Felipe begnadigen, falls der spanische Ministerpräsident dies beantragen würde – was als sehr unwahrscheinlich gilt.

Ebenfalls vorgeladen waren Diego Torres, der ehemaligen Geschäftspartner Urdangarins, und der ehemaligen balearischen Ministerpräsident Jaume Matas. Diego Torres erschien als erster um kurz nach 9 Uhr vor Gericht. Er muss seine Haftstrafe innerhalb von fünf Tagen antreten, Torres wurde zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Jaume Matas erwarten drei Jahre und acht Monate im Gefängnis. Er sparte sich den Gang zum Gericht und kündigte an, freiwillig ins Gefängnis Aranjuez bei Madrid gehen zu wollen. Das könnte einen Haftbefehl nach sich ziehen.