Löschflugzeug vor Mallorca abgestürzt

Große Suchaktion vor Pollença: Ein Löschflugzeug ist am Dienstagabend (12.6.) vor der Küste von Mallorca verschwunden. Um 18.08 Uhr brach der Funkkontakt ab. Die Brandschutzbehörde Ibanat und die spanische Luftwaffe scannt das Meer mit mindestens vier Hubschraubern und einem Militärflugzeug ab.



Bei dem verschwundenen Löschflugzeug handelt es sich um einen Air Tractor des Unternehmens, das im Auftrag der balearischen Landesregierung Waldbrände auf Mallorca und den Nachbarinseln bekämpft. Die Maschine wurde zuletzt über der Cala Sant Vicenç im Norden der Insel geortet, dann brach der Kontakt ab. Ein Notruf wurde nicht empfangen.



Als wahrscheinlich gilt bislang, dass das Löschflugzeug vor der Halbinsel am Cap Formentor ins Wasser gestürzt ist. Die spanische Luftwaffe setzte die Suche über Nacht mit einem aus Murcia herbeigeholten und mit Scheinwerfern ausgestatteten Hubschrauber fort. Ein Militärflugzeug aus Madrid unterstützte den Einsatz. Am Mittwochmorgen (13.6.) wurde die bis dahin erfolglose Suche intensiviert. /tg



