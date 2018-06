Son Servera investiert 400.000 Euro in Sandstrände von Cala Bona

Die Strände von Cala Bona an der Ostküste von Mallorca sollen sandiger werden. Für ein neuartiges Projekt, das mit der sogenannten ESS-Technologie arbeiten soll, will das Rathaus in Son Servera richtig Geld ausgeben und hat den entsprechenden Etat in der Ausschreibung für die Betreuung der drei Strände um 340.000 Euro auf insgesamt 400.000 Euro erhöht. Das Projekt muss noch von der spanischen Küstenbehörde genehmigt werden.

Mit der neuen Technologie, die zunächst nicht näher beschrieben wurde, sollen die Strände auf ökologische Art und Weise Sand hinzugewinnen. Wind und Wellen hatten den Stränden in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Die bisherige Methode, die Strände einfach mit Sand aufzuschütten, war von Umweltschützern zunehmend hinterfragt worden. /tg