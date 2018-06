Taucher suchen vermissten 22-Jährigen an Palmas Stadtstrand

22-Jähriger am Strand Can Pere Antoni vermisst.

Die Guardia Civil sucht einen vermissten 22-Jährigen, der am Mittwoch (13.6.) am Strand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca verschwunden ist. Der junge Mann, Kevin R. war am Nachmittag mit seinem Freund am Stadtstrand der Balearen-Hauptstadt.

Der 22-Jährige sei ins Wasser gegangen und nicht wieder zurückgekehrt. Der Freund verständigte den Notruf. Taucher der Guardia Civil nahmen die Suche auf, während die Polizei im Elternhaus sicherstellte, dass der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder der kostenlose Notruf 112 entgegen. /tg