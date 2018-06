Schöne neue Aussichten in Calvià

Mallorca hat einen neuen, fußgängerfreundlichen Küstenweg. Wie das Rathaus von Calvià am Donnerstag (21.6.) in einer Pressemitteilung verkündet, sind die Arbeiten an dem Küstenstreifen an der Costa de la Calma erfolgreich abgeschlossen.

Über 390 Meter erstreckt sich der Weg direkt am Meer entlang zwischen Cala Blanca und den Stränden von Monte de Oro. Wo zuvor ein holpriger Pfad verlief, windet sich jetzt ein geplasterter Fußweg inklusive Absperrkordeln und Beleuchtung an den Einbuchtungen entlang.

Auch in dem bei deutschen Urlaubern beliebten Küstenort Peguera begrüßt das Rathaus die Renovierungsarbeiten an mehreren Straßen und Gehwegen, die nun auch für Personen mit Gehbehinderungen bequemer sind. Zudem ist im Carrer Salvador Espriu eine neue grüne Ruhezone samt Kinderspielplatz entstanden. /somo