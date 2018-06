Can Picafort geht mit offiziellen Massagezelten gegen illegale Anbieter vor

Um gegen illegale Massagen am Strand in Can Picafort vorzugehen, hat die zuständige Gemeinde Santa Margalida im Norden von Mallorca nun legale Massagezelte eingerichtet. Dort bieten examinierte Fachkräfte ihre Dienste in hygienischen Zuständen und mit zugelassenen Materialien an. In der Vergangenheit habe es "täglich sieben bis acht Anzeigen" gegen illegale Masseurinnen gegeben.

Um die nun aufgebauten Zelte könnte es allerdings noch Streit geben. Die spanische Küstenbehörde war in einem Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass solche kommerziellen Dienstleistungen nicht am Strand angeboten werden dürften. Bürgermeister Joan Monjo (El Pi) wolle sich über dieses Verbot jedoch hinwegsetzen, das die Kommune erst erreicht habe, als man den Auftrag schon für vier Jahre vergeben hätte. Außerdem gebe es ähnliche Initiativen schon in anderen Gemeinden auf Mallorca und in Spanien. /tg

