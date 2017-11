Atlético Baleares kommt über ein 0:0 nicht hinaus

Der zweite Inselclub in der Segunda División B, Atlético Baleares, ist am Sonntag (19.11.) bei Ontinyent nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Gegen die in der Tabelle fünftplatzierten Spieler aus der valencianischen Kleinstadt verloren die Insel-Mannen bereits in der Anfangszeit zahlreiche auch einfach Bälle.

Langsam aber sicher nahm Ontinyent die Zügel in die Hand, Atlético Baleares spielte ideenlos weiter.Und dann gelangen den Männern vom Festland zahlreiche Chancen. Doch in der zweiten Hälfte verbesserten sich die Mallorquiner, do dass sie eine Niederlage letztendlich doch verhindern konnten. Atlético dümpelt damit weiter im unteren Drittel der Tabelle. /it