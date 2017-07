Neue Handy-Ladestationen am Flughafen in Palma

Mehr als 150 dieser Ladestationen wurden in den Terminals am Flughafen für die Passagiere eingerichtet.

Mehr als 150 dieser Ladestationen wurden in den Terminals am Flughafen für die Passagiere eingerichtet. Foto: Aena

Der Flughafen Son Sant Joan hat am Freitag (2.6.) mehr als 30 neue Handy-Ladestationen mit insgesamt rund 150 Steckdosen-Vorrichtungen in Betrieb gesetzt. Die Arbeiten in den vier Terminal-Bereichen hatten bereits vor einigen Monaten begonnen und wurden nun fertiggestellt, wie die Flughafenverwaltung in einer Pressemitteilung informiert.

Im Modul A gibt es fünf Stationen mit 34 Plätzen für Handys oder andere elektronische Geräte. Eine neue Ladestation für fünf Handys wurde im Modul B eingerichtet. Modul C verfügt über 13 neue Aufladestationen (63 Plätze), Modul D über zwölf (54 Plätze).

Hintergrund: Wie sich der Flughafen modernisiert