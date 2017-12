Ryanair lenkt ein, um Streiks in der Weihnachtszeit zu verhindern

Wenigstens eine gute Nachricht für den Flugverkehr von und nach Mallorca: Um die für die Vorweihnachtszeit angekündigten Streiks zu verhindern, hat Ryanair am Freitag (15.12.) im Streit mit den Piloten eingelenkt und lässt erstmals in der Firmengeschichte der Billigfluglinie Gewerkschaften zu. Das Unternehmen wandte sich am Freitagmorgen in einem Schreiben an die Belegschaftsvertreter, um sie zu Verhandlungen einzuladen.

Ryanair-Chef Michael O'Leary erklärte: "Weihnachtsflüge sind für unsere Kunden sehr wichtig und wir wollen jegliche Zweifel oder Sorgen ausräumen, dass diese durch Protestaktionen der Piloten behindert werden könnten." In Bezug auf die Abkehr vom Verhindern jeglicher Gewerkschaften fügte O'Leary hinzu: "Die Anerkennung der Gewerkschaften wird eine signifikante Veränderung für Ryanair sein, aber wir haben uns in der Vergangenheit auch schon radikal geändert." /tg