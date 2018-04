Mallorca erhält erstmals Besuch von der 'Mein Schiff 6'

Das neue Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises, die "Mein Schiff 6" geht am Mittwoch (18.4.) erstmals im Hafen von Palma de Mallorca vor Anker. Gegen vier Uhr morgens läuft sie aus Barcelona kommend ein, um 23 Uhr verlässt sie die Bucht von Palma in Richtung Cádiz.

Auf der "Mein Schiff 6" reisen bei voller Besetzung rund 3.600 Personen, wobei rund ein Drittel von ihnen arbeitet, während bis zu 2.534 Passagiere die Reise an Bord genießen und teuer bezahlen. Das Schiff wurde zusammen mit der "Mein Schiff 5" in Auftrag gegeben und 2017 vom neuen Standort der Meyer Werft in Turku fertiggestellt. Im Mai wurde sie der Reederei übergeben, die Taufe fand am 1. Juni 2017 vor der Elbphilharmonie statt. Taufpatin war dabei die lettische Organistin Iveta Apkalna. /tg