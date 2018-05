Aida erweitert die Flotte auf Mallorca

Im Dezember 2019 soll es soweit sein: Dann wird der Kreuzfahrtanbieter Aida ein neues Schiff am Hafen von Palma de Mallorca präsentieren. Der Name: Aida Mira. Es ist kein Neubau, vielmehr wird ein bereits vorhandenes Schiff umgebaut, um es dann in die sogenannte Entdeckerflotte aufzunehmen. Sie umfasst bislang die Aida Aura, die Aida Cara und die Aida Vita, mit denen man verschiedene Stationen anlaufen kann.

"Viele unserer Gäste wünschen sich schon lange Aida-Reisen nach Südafrika", wird Felix Eichborn, Chef von Aida-Cruises, in einer Pressemitteilung vom Freitag (25.5.) zitiert: Ich bin froh, dass wir diesen Wunsch nun erfüllen können."

Bevor die Aida Mira Südafrika anläuft, wird das 216 Meter lange Schiff umgebaut. Auf dem Sonnendeck wird es zwei große Pools und zwei Whirlpools geben. Von den 624 Kabinen sind 96 als Suiten vorgesehen, davon 80 mit Balkon, außerdem soll es sechs Bars und sechs Restaurants geben.

Ab dem 4. Dezember soll die erste Reise nach Kapstadt gehen. Weiter Häfen, die angelaufen werden, sind Durban, East London und Lüderitz am Rande der Namib-Wüste. In Kapstadt wird für mehrere Tage festgemacht. In der Walfischbucht in Namibia bleibt die Aida Mira über Nacht.

Im Frühjahr 2021 und 2023 wird die Entdecker-Flotte nochmals erweitert, es folgen die beiden Schwesterschiffe von Aida Nova. Damit wird die gesamte Flotte dann 16 Schiffe umfassen. /lk