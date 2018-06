Shuttle zum Es-Trenc-Strand geht verspätet an den Start

Die Shuttle-Busse, die Badeurlauber von Palma de Mallorca und Sa Ràpita aus zum beliebten Es-Trenc-Strand bringen sollen, werden in dieser Saison mit Verspätung ihren Betrieb aufnehmen. Wie eine Sprecherin der balearischen Landesregierung der MZ bestätigte, fahren die Linienbusse erst ab dem 1. Juli. Ursprünglich geplant war, dass die Linie 530 schon ab Juni startet. Dies sei "aus organisatorischen Gründen" aber nicht möglich.

Der Es-Trenc-Shuttle war zu Beginn der Sommersaison 2016 eingeführt worden, um das allsommerliche Parkchaos am Naturstrand einzudämmen, das nicht nur die Nerven der Besucher sondern auch die Umwelt im geschützten Gebiet stark strapaziert.

Wie geplant rollen seit Donnerstag (1. Juni) aber wieder die Busse der Linie 505 über die Insel, die den Ortskern von Santanyí mit den Küstenorten Cala Llombards und Cala S'Almunia verbindet - diesmal in kürzeren Zeitabständen als in den vergangenen Jahren. Zudem verweist das Verkehrsministerium darauf, dass der Fahrplan auf die Linie 501 abgestimmt ist. So können Reisende von Palma de Mallorca und Cala d'Or ohne lange Wartezeiten umsteigen. /somo