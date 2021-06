Zwischen Mallorca und den Nachbarinseln Menorca und Ibiza werden ab dem 15. Juli Maschinen der neu gegründeten Fluggesellschaft Uep Fly verkehren. Das gaben Verantwortliche des balearischen Verkehrsministerium am Dienstag (29.6.) bekannt.

Konkret sollen zunächst sechs Flüge täglich - drei hin und drei zurück - zwischen Palma de Mallorca und Ibiza sowie vier - zwei hin und zwei zurück - zwischen Palma und Maó (Menorca) abgewickelt werden. In den ATR-72-Maschinen ist Platz für jeweils 68 Passagiere. Mit der Gründung von Uep Fly, die zu der spanischen Fluggesellschaft Swift Air gehört, würden rund 50 Arbeitsplätze geschaffen. Der Hauptsitz ist auf Ibiza. Schon der Name soll scheinbar die Verbundenheit zu den Inseln verdeutlichen: "Uep" ist eine für die Balearen typische Begrüßungsfloskel und bedeutet so viel wie "Hi" oder "Hallo".

Noch sei der Ticketverkauf nicht angelaufen, hieß es am Dienstag, schon in den kommenden Tagen solle es aber möglich sein, Reisen mit Uep Fly zu buchen. Durch die Flüge von Uep Fly steigt die Anzahl der Verbindungen zwischen Mallorca und Menorca um 51 Prozent (insgesamt gibt es dann 89 pro Woche), die zwischen Mallorca und Ibiza um 28 Prozent (insgesamt 96 pro Woche). /somo