Die Nationalpolizei hat am Dienstag (31.8.) einen Bootsführer festgenommen, der Migranten nach Mallorca gebracht haben soll. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, wird dem Mann vorgeworfen, die illegale Einwanderung begünstigt zu haben.

Das Boot kam am Sonntag (29.8.) an der Cala Punta Negra im Gemeindegebiet Calvià an. 18 Personen waren an Bord, darunter eine Frau und ein Minderjähriger. Die Ermittler gehen davon aus, dass das eigentliche Ankunftsziel die Küste vom spanischen Festland war. Die schlechten Meeresbedingungen sorgten jedoch dafür, dass die Passagiere um ihr Leben fürchten mussten. Normalerweise dauert die Überfahrt 20 und 28 Stunden, das Boot war 72 Stunden unterwegs und erreichte mit leerem Tank gerade so noch die Insel.

Die Polizei schreibt in der Pressemitteilung, dass die Überfahrten von der algerischen Küste aus nach Spanien um die 1.000 Euro pro Person kosten. Meist sind es junge Männer, die von Schlepperbanden dazu überredet werden. Der Festgenommene wird nun dem Haftrichter vorgeführt. /rp