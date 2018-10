Das kostet der Schlüsseldienst auf Mallorca

Es ist ärgerlich. Man steht vor der geschlossenen Tür, und der Schlüssel befindet sich noch drinnen. Balkonklettern ist eine gefährliche und mittlerweile auch strafbare Lösung. Wohl oder übel muss der Schlosser (span. cerrajero) gerufen werden. „Dabei sollte man immer zuerst im Bekanntenkreis herumfragen und sich einen zuverlässigen Schlüsseldienst empfehlen lassen", sagt Jürgen Baum, Chef des Schlüsselnotdienstes Baum Security in Andratx. „Es gibt in der Branche viele schwarze Schafe. Statt die Tür gewaltfrei zu öffnen, wird sie einfach zerstört, um die Kosten in die Höhe zu treiben."

Auch ein MZ-Redakteur kam vor wenigen Wochen nicht drumherum, den Schlüsseldienst zu bestellen. „Wer vorher nach dem Preis fragt, zahlt zehn Euro weniger", sagte überraschenderweise der Schlosser des spanienweiten Dienstleisters Yavoi. Warum das so ist, wollte die Zentrale auf MZ-Anfrage nicht beantworten. Rabatte scheinen jedoch die Spezialität dieser auch noch weitere Dienstleistungen anbietenden Gruppe zu sein. Wer mit Karte bezahlt, erhält zehn Prozent Nachlass. ­Weitere 25 Prozent gibt es für einen ausdruckbaren Coupon auf der Website www.yavoi.es (Tel.: 900 111 900).

„Der Kunde sollte vorher unbedingt nach dem kompletten Preis fragen", sagt Thomas Mummert von Communicay Systemtechnik in Cala Millor. So darf eine gewaltfreie Öffnung der Tür nicht mehr als 80 Euro kosten. „Die ist bei zugezogenen Türen mit einem Standard-Profilzylinder in 98 Prozent der Fälle möglich." Hinzu kommen Mehrwertsteuer und mögliche Zuschläge. Für Einsätze außerhalb der normalen Arbeitszeit, an Sonn- und Feiertagen und für die Anfahrt muss in den meisten Fällen mehr bezahlt werden.

Das unterscheidet sich jedoch von Schlüsseldienst zu Schlüsseldienst. So gilt bei Baum Security (Notfallnummer jederzeit unter Tel.: 639-07 89 73 erreichbar) der Standardtarif von 10 bis 19 Uhr. Nachts kostet es 50 Prozent mehr, an Sonn- und Feiertagen 100 Prozent. „Im Gegensatz zu anderen Schlüsseldiensten berechnen wir die Zuschläge aber nicht auf die Anfahrtskosten." Jürgen Baum öffnet Türen in Andratx und im Umkreis von 20 Kilometern. Die Anfahrt kostet den Kunden 20 Euro und dauert in der Regel 20 Minuten. Bei Anfragen außerhalb der Zone empfiehlt Baum Kollegen.

Communicay Systemtechnik (jederzeit erreichbar unter Tel.: 697-61 19 72) arbeitet von 7 bis 18 Uhr zum Standardtarif. Für 69 Euro gibt es die Anfahrt in Cala Millor und eine offene Tür, insofern diese gewaltfrei geöffnet werden kann. Zwischen 18 und 22 Uhr kostet ein Einsatz 89 Euro, zwischen 22 und 7 Uhr 129 Euro. Für Einsätze am Wochenende oder Feiertagen gibt es einen Aufschlag in Höhe von 20 Euro. Thomas Mummert bedient seine Kunden inselweit. Für die Fahrtkosten berechnet er einen Euro pro Kilometer.

Teurer wird es, wenn die Tür abgeschlossen wurde. Dann kann der Schlosser versuchen, mit einer Nadel das Schloss zu öffnen. „Das nennt sich Picking. Doch viele Schlösser haben mittlerweile einen Schutz dagegen", sagt Thomas Mummert. Manchmal gibt es noch eine alternative Lösung. „Ich suche dann noch etwa nach einem Schiebefenster, um das Schloss nicht zerstören zu müssen", sagt Jürgen Baum. Die Kosten einer gewaltsamen Öffnung variieren je nach Beschaffenheit der Tür. „Die Arbeitszeit schenke ich dem Kunden meist. Ein einfaches Schloss kostet meist um die 25 Euro", sagt Thomas Mummert.

Im Vergleich zu Deutschland scheint der Schlüsseldienst auf Mallorca recht günstig zu sein. „Deutsche Kunden sind mit unseren Preisen sehr zufrieden", sagt Mummert. „Für die Spanier sind die deutschen Schlosser meist zu teuer." Kostenlos ist es, wenn man Freunden für den Notfall einen Zweitschlüssel gibt.