Pech gehabt: Zwei Feiertage fallen 2021 auf einen Samstag

Es ist ärgerlich, wenn ein Feiertag auf das Wochenende fällt. Arbeitnehmer auf Mallorca haben es im Vergleich zu den Angestellten in Deutschland etwas besser. Das spanische Gesetz schreibt 14 freie Tage vor. Fällt der Feiertag also auf das Wochenende, wird er verlegt. Eine Ausnahme bildet der Samstag. Genau das aber ist 2021 gleich zweimal der Fall.

Im spanischen Amtsblatt von Montag (2.11.) sind die gesetzlichen Feiertage für das kommende Jahr aufgelistet. Es gibt elf nationale Feiertage, wovon die Gemeinden drei davon flexibel handhaben und sich eine Alternative suchen können. Ganz Spanien hat an den folgenden acht Tagen frei:



Freitag, 1. Januar, Neujahr

Freitag, 2. April, Karfreitag

Samstag, 1. Mai, Tag der Arbeit

Dienstag, 12. Oktober, Nationalfeiertag

Montag, 1. November, Allerheiligen

Montag, 6. Dezember, S panischer Verfassungstag

Mittwoch, 8. Dezember, Mariä Empfängnis

Samstag, 25. Dezember, Erster Weihnachtsfeiertag

Die Feiertage am Samstag werden nicht verlegt, da samstags viele Menschen arbeiten müssen. Der Dreikönigstag (Mittwoch, 6. Januar), Gründonnerstag (1. April) und Mariä Himmelfahrt (Montag, 16. August) sind für die Regionen optional. Die Balearen machen am Dreikönigstag und Gründonnerstag frei. Auf Mallorca sind zudem der Tag der Balearen (Montag, 1. März) und Ostermontag (5. April) Feiertage.

Um auf die verpflichtende Anzahl von 14 zu kommen, wählt die jeweilige Gemeinde zwei weitere Feiertage. In Palma de Mallorca sind das das Stadtfest San Sebastià (Mittwoch, 20. Januar) und die Johannisnacht (Donnerstag, 24. Juni); in Llucmajor San Miguel (Mittwoch, 29. September) und Es Firó (Montag, 18. Oktober) und in Calvià ebenfalls die Johannisnacht (Donnerstag, 24. Juni) sowie San Jaime (Montag, 26. Juli). Die Übersicht über die Feiertage in den restlichen Gemeinden auf Mallorca finden Sie im Internet (hier klicken).

An den gesetzlichen Feiertagen bleiben Behörden und Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gelten in Tourismuszonen sowie an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen. /rp