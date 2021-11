Es ist ein sehr, sehr kleines Lokal, und doch gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Jede Ecke, jede Wand, einfach alles ist übersät mit Kunst und Dekoration. Da hängen Repliken von Gemälden des kolumbianischen Malers Fernando Botero, da findet sich Kunsthandwerk aus Mittel- und Südamerika, da gibt es eine chinesische Ecke als Hommage an die Nachbarschaft. Dazu bunte Lampen aus den Geschäften des Viertels, viel Kitsch und Erinnerungsstücke wie die erste Schultasche der Betreiberin.

Dahinter steckt die Kolumbianerin Erika Marina Schäfer, geboren in Bogotá und mit kolumbianisch-argentinisch-spanisch-französischen Vorfahren. Den Nachnamen verdankt sie ihrem ersten Mann, einem Schwaben. Dort, konkret in Stuttgart, hat sie auch knapp 15 Jahre gelebt und ebenfalls ein Restaurant geführt, das Corazón Latino. Ein Reklame-Metallschild fürs Schwarzwaldbier Tannenzäpfle erinnert ebenso an ihr früheres Leben in Deutschland wie eine Kuckucksuhr an der Wand.

Ansonsten ist ihre Lebensgeschichte bunt wie ihr Restaurant. So ist sie Köchin, arbeitete auf Kreuzfahrtschiffen als Kellnerin und Köchin, hat eine Barkeeper-Ausbildung, war als Reiseführerin aktiv, ist Yogalehrerin, arbeitet nebenbei auch als Übersetzerin bei Gericht – immerhin spricht sie neben Spanisch auch Deutsch, Englisch und etwas Italienisch – und engagiert sich in der Bürgerinitiative ihres Viertels, die für mehr Kulturveranstaltungen in Pere Garau sorgt. Ach ja, sie ist auch Mutter eines 16-Jährigen, der beim Vater in Deutschland lebt, und in zweiter Ehe mit einem renommierten deutschen Kameramann verheiratet, der sich auf den Einsatz in Krisengebieten spezialisiert hat, weshalb die Eheleute immer lange getrennt sind.

Die lebenslustige 50-Jährige legt viel Enthusiasmus an den Tag, wenn sie ihr Küchenkonzept erklärt und kocht. Es gibt nicht nur kolumbianische Gerichte. Die kleine Karte bietet einen ebenfalls bunten Mix aus günstigen Latino-Tapas oder Gerichten wie etwa die deftige Gemüsesuppe mit Käse, Tortilla-Chips, Mais, Koriander und einem pochierten Ei. „Das isst man bei uns in Kolumbien nach dem nächtlichen Diskothekenbesuch, um sich zu stärken, die Suppe ist gut bei zu viel Alkohol“, erfahren wir.

Favorit der Gäste ist der Taco Macho, bei dem sich vier Tacos mit einem Mix aus lange geschmortem Rindfleisch, Käse, verschiedenen Bohnensorten, Guacamole, Tomaten und Zwiebeln schichtweise abwechseln. Ein fast satt machendes Gericht für lediglich 4,50 Euro – damit die „teuerste“ Speise auf der Karte. Außerdem beliebt sind der Hotdog mexikanischer Art mit viel Chili und Guacamole, hausgemachte Pommes frites mit Ei, Käsesauce und Oliven sowie zwei Tapas, mit denen sie aktuell auch bei der TaPalma teilnimmt (noch bis einschließlich Sonntag, 28.11.).

Die Teilnahme war eine Spontanentscheidung. „Warum nicht, das macht mein Lokal vielleicht bekannter, und ich messe mich gerne in einem Wettbewerb.“ Bei der TaPalma dabei sind eine frittierte Arepa, also eine Maisteigtasche, gefüllt mit Spinat, Mangold, Mandeln, Rosinen, Käse und Zwiebeln. Und als zweite Tapa, mit der sie auch an dem Wettbewerb am Montag (22.11.) teilnahm, präsentiert sie einen Mix aus Hartkeks-Bröseln, Sobrassada, Fisch, Käse und Algen namens Marimonte – Meer und Berg. Das Ergebnis: Sie wurde auf Anhieb Zweite und holte die Silbermedaille. „Für das erste Mal bei so einem Wettbewerb ist das toll. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.“

Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch die Cocktails wie Piña Colada oder der Caipirango, eine Variation des bekannten Caipirinha, aber zusätzlich mit Mangosaft. Dazu serviert sie nicht Nüsschen und Oliven – „das ist ja langweilig“, so Erika Marina Schäfer – sondern frisch gemachtes Oregano-Popcorn.

Samstagabend ist geschlossen, aber nur, weil sie das Lokal dann gern komplett für private Events zur Verfügung stellt. Samstagmittag dagegen ist Wermut-Zeit, dann spielt ein chilenischer Gitarrist – und die Kolumbianerin wirft sich ab und an in ihr Gorilla-Kostüm und springt fröhlich herum.

Hatten wir schon erwähnt, dass sie liebenswert verrückt ist?