Nach der eklatreichen Sendung mit den Auswanderern von "Goodbye Deutschland" vergangenen Sonntag, zeigt Vox am Sonntag (10.7.) um 20.15 Uhr eine weitere Ausgabe von "Das perfekte Promi Dinner" mit Mallorca-Besetzung: Unter dem Motto "Partymeile Mallorca" stehen dieses Mal die Ballermann-Sänger Ina Colada (Mallorcas erfolgreichste Schlagersängerin), Partyschlagersänger Almklausi, Lorenz Büffel (musikalischer Durchbruch mit dem Sommerhit "Johnny Däpp") und Isi Glück (das Gesicht des Megaparks) am heimischen Herd. Auch sie müssen ein Drei-Gänge-Menü zaubern.

Darum geht's bei "Das perfekte Promi Dinner"

Jeweils am Ende des Abends wird entschieden: Welches Menü kommt am besten an? Bei wem fühlen sich die Gäste am wohlsten? In erneut vier privaten Dinnerpartys erhalten die Zuschauer auch in dieser Folge ganz persönliche Einblicke in das Leben der Gastgeber. Der Prominente mit den meisten Punkten erhält 10.000 Euro, die er für einen guten Zweck seiner Wahl spenden darf.

Isi Glück macht den Anfang

Isi Glück macht mit einem Wassermelone-Feta-Salat als Vorspeise unter dem Motto "Glückliche Nacht" den Anfang. Anschließend gibt es Linguine mit Lachs und einer Weißwein-Gemüse-Sauce und als Nachspeise Oma Glück's Apfelkuchen. Die Sängerin, die mit bürgerliche Isabel Gülck heißt, kann nicht nur singen, sondern sieht auch gut aus. 2012 wurde sie, wie der Zuschauer erfährt, zur Miss Germany gewählt. In dem Kochformat erzählt sie unter anderem, dass sie vor ihrer Gesangskarriere zunächst im Megapark moderierte. Jedes Wochenende fliegt die hübsche Blondine mittlerweile in den deutschsprachigen Raum, um dort in Clubs und auf Festivals aufzutreten. Zweimal pro Wochen kann man sie zudem im Megapark hören und sehen.

Als Begrüßungsdrink bekommen ihre Gäste, wie könnte es anders sein, Sangria aus dem Eimer und mit den ballermanntypischen extralangen Strohhalmen - allerdings erst, nachdem sie es dann doch noch geschafft hat, den Korken aus der Weinflasche zu ziehen. Viel Übung scheint sie darin nicht zu haben? Ob das sonst ihr Mann macht? Der Megapark-Chef Carlos Lucio, lässt sich kurz blicken, verschwindet dann aber schnell im Bett. Es gilt, einiges an Schlaf von letzter Nacht aufzuholen.

Währenddessen versichert sich Ina Colada, dass Isi Glück den Teilnehmern keine verbotenen Plastikstrohhalme angeboten hat. Und die Zuschauer fragen sich wohl: "Wo ist eigentlich Almklausi?" Er kommt mit seiner Partnerin nach. Sie verlässt Isi Glücks Anwesen aber noch vor dem Essen wieder. Die Stimmung unter den Teilnehmern ist gut, öfter stimmt die Gruppe spontan zum Singen an, es fließt viel Alkohol.

Selbst Isi Glück ist verwundert über die Harmonie. Schließlich habe der Ballermann den Ruf, dass "vorne herum alle nett zueinander sind, dem anderen aber, sobald er mal nicht hinschaut, direkt das Messer in den Rücken rammen".

Immer wieder werden Lieder der Sänger eingespielt oder Szenen aus dem Megapark gezeigt.

Ina Colada punktet mit Tapas-Erfahrung

Ganz nach dem Motto "Tapas schmecken am besten, wenn man sie teilt" gibt es bei Ina Colada (eig. Inga Peters) nach der Begrüßung mit (wie könnte es anders sein) Sangria als Vorspeise "Carpaccio de remolacha". Dass "remolacha" "Rote Beete" heißt, weiß außer ihr keiner der Teilnehmer.

Groß vorbereitet, gibt sie zu, hat sie sich nicht auf das Kochformat. "Keine Zeit gehabt." Dabei sind die Erwartungen in die Sängerin hoch, schließlich betreibt sie in Deutschland ein Tapas-Restaurant. Als Hauptspeise serviert sie Tapas-Variationen. Für die Nachspeise hatte sie im Vorfeld extra ihren Freund Tim losgeschickt, der für die Crema Catalana einen Bunsenbrenner besorgen musste. Ina Colada ist häufiger in Deutschland als auf der Insel, wo sich ihre Nachbarn schon mal vom Lärm aus ihrer Wohnung belästigt fühlen. Ob sie später auch vorbeischauen?

Die Sängerin hat ein Kind aus erster Ehe, ist derzeit aber mit Tim liiert. Das Paar hat sich über die Dating-App Tinder kennengelernt, plaudert die Sängerin in der Show aus. Als sie eine vollständige 1-Liter-Milchpackung in einen Messbecher kippt, um einen Liter abzumessen, muss wohl nicht nur Tim schmunzeln, sondern auch der Zuschauer. Auch am Öl wird bei der Zubereitung nicht gespart - "wie es die Einheimischen eben so machen", rechtfertigt sich Colada.

Die Stimmung ist weiter positiv. Keine Anfeindungen wie im Nachgang der Folge mit den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern. Im Gegenteil: An Lob für den Gastgeber wird an keinem der Abende gespart, dafür bei jeder Gelegenheit gemeinsam gesungen.

Zusammen lassen die Teilnehmer die Nach-Pandemie-Zeiten aufleben. Sie sind dankbar, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Dann bekommt jeder Teilnehmer ein Instrument und die Gruppe macht gemeinsam "Musik". Dann: der große Auftritt der lärmempfindliche Nachbarin, die droht, die Polizei zu rufen. Zuschauerliebling des Abends dürfte "Super-Tim" sein, der als Butler stets aufmerksam ist und natürlich auch den Bunsenbrenner für die Nachspeise besorgen konnte.

Almklausi will sein Alter nicht verraten

Dann ist Almklausi (Klaus Krehl-Meier) an der Reihe. Zu Beginn will er sein Alter nicht verraten, dann erfährt es der Zuschauer letztlich doch durch die Bauchbinden: 53 Jahre hat der Sänger, der mit "Mama Lauda" einen Hit gelandet hat, auf dem Buckel.

"Klaus", wie in die anderen Teilnehmer nennen, war einst Verkaufsleiter in einem Möbelhaus, erfährt man. In dem Kochformat erzählt er, wie er zum Ballermann gekommen ist. An seinem großen Abend hofft er vor allem, dass nicht wie so oft der Strom ausfällt. Almklausi hat zwei Kinder (12 und 3 Jahre) und lebt schon seit 18 Jahren teils auf Mallorca, hauptsächlich aber in Deutschland. Gut, dass seine Partnerin Maritta ihm in dem Kochformat hilft. Denn den Herd scheint er im Vorfeld noch nicht so oft bedient zu haben.

Als Schmankerl hat er in einer Menü-Karte ganz persönliche Worte an jeden einzelnen Gast gerichtet. Es gibt: "Büffel"-Häppchen Mozzarella ummantelt mit Rucola und Serrano Schinken, als Hauptspeise: Fisch im "Glück" Bacalao auf Tagliatelle in Weißweinsoße mit Champignons gebettet. Als Nachspeise serviert er Himbeer-"Colada" - eine süße, aber doch so fruchtige Überraschung im Glas. Na, ist Ihnen etwas aufgefallen? Ob er mit diesen Details punkten kann? Mit dem zubereiteten Fisch auf jeden Fall. Die Gruppe ist begeistert. Währenddessen fließt der Alkohol weiter.

Hektik bei Lorenz Büffel

Als Letzter ist Lorenz Büffel (Stefan Scheichel-Gierten) an der Reihe. Sein bekanntester Hit ist wohl "Johnny Däpp". Auch er kann froh sein, dass seine Partnerin Emily ihm kräftig unter die Arme greift. Seine mittlerweile Frau war einst Künstlerbetreuerin. Zudem erfährt man, dass Büffel damals Animateur im Senegal war. Die beiden haben ein 20 Monate altes Kind zusammen. Auf der Speisekarte stehen: Büffels Diabolo Creme-Süppchen, Johnny Burger im Laugen-Bun mit Büffels Burger-Soße, Cheddar, Gürkchen, Schmorzwiebeln und 300 Gramm feinstem Rindfleisch. Zum Nachtisch soll es original österreichisch-mallorquinischen Kaiserschmarren geben. Doch der steht gehörig auf der Kippe. Spontan springt Feli Bohrmann vom "Deutschen Eck" ein.

Büffel tischt nicht nur auf, er hat auch ein Empfangskomitee engagiert. Der Gastgeber wirkt im Vergleich zu den anderen deutlich angespannter und rennt hektisch von einer Ecke des Hauses in die andere. Währenddessen hat Isi Glück ihre persönliche Promillegrenze erreicht und lässt ihr Glas vom Tisch verschwinden. Nach einem Intermezzo zweier Flamenco-Tänzer fällt der "Trick" allerdings auf und ihr wird nachgeschenkt. Und der Kaiserschmarren? "Der ist natürlich selbst gemacht", prahlt Büffel. Ob er damit durchkommt? Ziemlich gut sogar. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.

Die Folge war die vorerst letzte des Formats "Das perfekte Promi Dinner".