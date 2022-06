Fans des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" aufgepasst: Am Sonntag (3.7.) um 20.15 Uhr treffen bei dem Vox-Kochformat "Das perfekte Promi Dinner" vier aus dem Auswanderer-Format bekannte Paare gegeneinander an. Dabei sind Danni Büchner mit ihrer ältesten Tochter Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland"), die YouTuber Lisha & Lou ("Das Sommerhaus der Stars"), Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland"), die das Hostal Playa de Palma betreiben, sowie das Gastronomen-Paar Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland"), die man unter anderem vom Restaurant Mile's in Cala Millor kennt.

Auf RTL+ ist die Folge schon seit einigen Tagen verfügbar. Die MZ war neugierig und hat schon einmal reingeschaut. Schließlich - darauf könnten Veröffentlichungen von Lisha und Danni Büchner in den sozialen Netzwerken nach dem Dreh hin deuten - scheinen ein paar der Teilnehmer aneinander geraten zu sein.

Darum geht's bei "Das perfekte Promi Dinner"

Kurz zum Format für alle, die damit bisher nicht vertraut sind: Laut der Programmbeschreibung stellen sich die Auswanderer-Paare jeweils an den heimischen Herd und kochen ein Drei-Gänge-Menü für die anderen. Anschließend bewerten die Gäste die Gastgeber: Welches Menü kommt am besten an? Bei wem fühlen sie sich am wohlsten? Bei vier privaten Dinnerpartys erhalten die Zuschauer gleichzeitig auch ganz persönliche Einblicke in das Leben der Auswanderer und erfahren interessante Details über sie. Gedreht hat Vox nämlich jeweils im Zuhause der Teilnehmer. Das Paar mit den meisten Punkten bekommt am Ende 10.000 Euro, die es für einen guten Zweck seiner Wahl spenden darf.

Die Tierliebhaber machen den Anfang

Den Anfang machen an Tag 1 die Berliner Lisha und Lou, die vor eineinhalb Jahren fest nach Mallorca ausgewandert sind. Zuvor haben sie auf der Insel nur zur Probe gewohnt. Die Influencerin begrüßt das Drehteam mit Augenpads und zeigt ihm stolz erst einmal, welche Tiere in Not das Paar aufgenommen hat. Das Motto der Kochshow für sie lautet "Oriental Summer". Dafür wollen sie türkische Dips, Humus, Manti und türkischen Milchreis zaubern.

Nebenbei erfährt der Zuschauer: Nicht nur das Paar hat türkische Wurzeln. Auch Danni Büchner war in jungen Jahren mit einem türkischen Mann verheiratet war. Aus der Ehe stammen ihre drei Kinder Joelina, Volkan und Jada. Auch an Büchners verstorbenen Ehemann Jens erinnern sich die Auswanderer am ersten Dinner-Abend. "Wenn es dir hier auf Mallorca scheiße geht, geht es dir wenigstens an einem schönen Ort scheiße", soll der Mallorca-Liebhaber über die Insel geschwärmt haben. Nach der Tanzeinlage einer Bauchtänzerin, die so manchen Teilnehmer verwirrt zurückließ, heißt es an Tag 2 für Tamara und Marco Gülpen: Ran an die Kochlöffel.

Zweimal dieselbe Nachspeise

Das Auswanderer-Paar, das erst vor kurzem an der Playa de Palma in eine größere Wohnung gezogen ist, präsentiert zunächst seine überdimensionale Terrasse. In all den Beziehungs-Jahren, sechs an der Zahl, habe Marco nie für Tamara gekocht. Unter anderem das verrät die stets gut gelaunte Auswanderin in dem Format. Und auch, dass sie nach dem gemeinsamen Sohn gerne noch ein weiteres Kind hätte, ihren Marco aber noch nicht überzeugen konnte. "Das Menü ist auf Marcos Mist gewachsen", gibt die Anfang-30-Jährige in der Sendung bekannt. Sie tischen Zucchini-Lachs-Rollen, ummantelte Hähnchenbrust und Erdbeertiramisu auf. Nicht allen Teilnehmern, so viel sei schon verraten, gefiel die Menü-Zusammenstellung.

Vorteil für die Gastronomen?

Dann ist das Gastronomen-Paar Mark und Licia Wycislik an der Reihe. Während die Gastgeber einen bunten Teller mit hausgemachter Pasta auftischen, erzählt Marco Gülpen Trauriges über seine Kindheit. Als Nachspeise gibt es später zum tatsächlich zweiten Mal Erdbeertiramisu. Bei den Szenen dieses Gastgeber-Paares sehen Zuschauer vermutlich dann auch die Stelle, die später - das meinen zumindest einige Medien - zum Streit zwischen einigen Teilnehmern geführt haben könnte. So lässt Teilnehmer Marco Gülpen durchklingen, welche hohen Erwartungen er in das Gastronomen-Paar hat, nach dem Motto "den beiden sind die zehn Punkte sicher".

Dieser Kommentar schien vor allem Lisha nicht wirklich gefallen zu haben. Während des Formats näherte sie sich freundschaftlich immer mehr Danni Büchner. Nach den Dreharbeiten schrieb Lisha dann auf ihrem Instagram-Account: „Danni und ich durften mal wieder hautnah erfahren, was es für abartige Menschen gibt!“ Auf wen genau sich die Aussage bezog, blieb unklar.

Am 27. Juni tauchte dann ein Foto in dem sozialen Netzwerk auf, in dem Marco Gülpen, der neben den beiden Frauen steht, mit einem Krebs-Emoji bedeckt war. "Wir können echt alles tragen", schrieb Lisha darunter und verlinkte Danni Büchner. Beide Frauen tragen auf dem Foto zu ihrem Dinner-Outfit Socken. Das Foto schürte in vielen Medien die Spekulationen an, dass es zwischen den beiden Frauen und Marco Gülpen zum Streit gekommen war. Die Gülpens und Danni Büchner waren einst Geschäftspartner.

In der Zwischenzeit hat die MZ aber einen Hinweis bekommen, dass es gar nicht zwischen Marco Gülpen und Danni Büchner und Lisha zum Streit gekommen war. Geknallt hat es trotzdem. Warum und zwischen wem, wird sich nach der Ausstrahlung zeigen.

Kein Statement

Auf Anfrage bei Lisha und Lou bezüglich des "Krebsfotos" heißt es am Donnerstag (30.6.) nur, dass das Management nicht möchte, dass die beiden YouTuber zu den Gerüchten Stellung nehmen. Marco Gülpen berichtete der MZ am Mittwoch (29.6.) auf Anfrage nur: "Ich bin verwundert über das Bild, denn wir haben uns permanent gut verstanden. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wieso sie mich auf dem Bild so unkenntlich gemacht haben. Zudem habe ich fair bewertet und habe mich auch fair bewertet gefühlt."

Zu guter Letzt standen an Tag Vier Danni Büchner und ihre Tochter Joelina Karabas am Herd. Gleich zu Beginn der Schock: Aus dem Wasserhahn kam kein Wasser. Also muss Sohn Volkan los und welches in Flaschen kaufen und den Nachbarn informieren. Der Pool inklusive Garten im Osten der Insel ist Danni Büchners ganzer Stolz. Zudem können Zuschauer einen Blick auf die Regalwand mit Familienfotos erhaschen, in der auch dem verstorbenen Jens Büchner gedacht wird. Zu Essen gibt es dann Gazpacho, Börek, Zitronen-Kräuter-Nudeln mit Gambas und Apfelrosen auf Vanilleeis.

Den Gewinner, der 10.000 Euro für den guten Zweck spenden darf, werden wir an dieser Stelle natürlich nicht bekannt geben.

Promi-Dinner mit Ballermann-Stars

Nach der Folge am Sonntag (3.7.) gibt es am 10.7. eine weitere mit Mallorca-Bekanntheiten. Dann sind die Ballermann-Sänger Ina Colada, Partyschlagersänger Almklausi, Lorenz Büffel (u.a. Sommerhit "Johnny Däpp") und Isi Glück (das Gesicht des Megaparks auf Mallorca) an der Reihe. Es wird die vorerst letzte Folge des Promi-Dinners sein.