Alle "Goodbye Deutschland"-Fans können am Montag (16.8.) um 20.15 Uhr wieder Vox einschalten. Der Sender zeigt eine neue Folge mit den Insel-Auswanderern. Mit dabei sind dieses Mal etwa Lisha und Lou. "Drei Monate nach ihrem letzten Besuch gehen die Berliner Youtuber auf Mallorca wieder auf Immobiliensuche. Eine Reise, die ihr Leben verändern wird. Das wissen die beiden jetzt nur noch nicht", heißt es in der Programmbeschreibung.

In Cala Ratjada haben Peggy Jerofke und Steff Jerkel endlich ihr "Martiki Tiki Beach" eröffnet. Parallel kümmern sich die Auswanderer um die Ärmsten der Armen auf der Insel. Die Auswanderer haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Auch Marco und Tamara Gülpen sind zurück auf der Insel. Sie wollen ihr Hostal fit machen für die neue Saison. Und Marco hat noch ein weiteres Ziel: Er will Daniela Büchner von einer Neuauflage der Faneteria überzeugen. Ob ihm das gelingt?

Kim und Ercan eröffnen in der neuen Folge ihr Restaurant in El Arenal. Und haben kurz danach gleich den nächsten Laden im Visier, die ehemalige Faneteria der Büchners.

Spoiler: Wie die MZ bereits berichtet hat, gehen die beiden Franchise-Nehmer Kim und Ercan und die Auswanderer Caro und Andreas Robens, die hinter dem "Iron-Diner-Konzept" stehen, mittlerweile schon wieder getrennte Wege. Das Lokal in der ehemaligen Faneteria ist weiterhin geöffnet, heißt jedoch nicht mehr Iron Diner.

Wer will, kann im Anschluss gleich dranbleiben: Um 23.15 Uhr wiederholt der Sender eine Folge "Goodbye Deutschland" mit Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn Wittgenstein. "Er ist auf der Suche nach der nächsten Geschäftsidee. Mit einem Schallwellengerät will er auf Mallorca einen Beautysalon eröffnen. Wird Heinz Idee ein Erfolg?", heißt es in der Programmbeschreibung. Auch Nina Weis kommt in der Folge vor. Sie will in die Gastronomie einsteigen. /sw