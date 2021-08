Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten TV-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben am Sonntag (1.8.) auf ihrem Instagram-Profil das Ende des erst Ende Mai 2021 eröffneten Iron Diner in Cala Millor angekündigt.

"Es gibt mal wieder Neugikeiten. Es wird bei uns ja nie langweilig, wie Ihr schon wahrscheinlich festgestellt habt. Seit heute ist Iron Diner Cala Millor nicht mehr Iron Diner, sondern nur noch Cala Millor. Das Lokal ist weiterhin ganz normal geöffnet, nur halt eben nicht mehr mit unserem Konzept und wir sind nicht mehr dabei. Das heißt, wenn ihr einen guten Burger essen wollt, Pizza essen wollte, oder uns sehen wollt, kommt zu uns nach Arenal. Wir sind jeden Tag hier von dienstags bis samstags von 12 bis 20 Uhr."

In dem Lokal, in dem bis zuletzt die Fanetería der Büchners ansässig war, wollten die Auswanderer zusammen mit ihren Franchise-Unternehmern Kim und Ercan mit Cala Millor als Standort einen zweiten Versuch wagen. Von September 2018 bis Oktober 2019 hatte das Auswanderer-Paar mit anderen Franchise-Unternehmern bereits ein Iron Diner in dem bei Deutschen beliebten Küstenort betrieben. Nachdem die Franchise-Unternehmer die Insel verlassen haben und das Lokal schließen musste, habe man weiterhin mit Cala Millor als Standort geliebäugelt, sagten die beiden Auswanderer der MZ vor der Eröffnung des Lokals im Mai 2021.

Zu den Gründen für den Ausstieg der Auswanderer aus dem Restaurant-Projekt hat sich das Auswanderer-Paar, das in Arenal seit Februar 2018 das nun einzige Iron Diner der Insel betreibt, in den sozialen Netzwerken bisher noch nicht geäußert. Gegenüber der MZ sagte Caro Robens: "Wir vier hatten / haben einfach sehr unterschiedliche Meinungen / Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt." In den kommenden sieben Tagen wird die Speisekarte und der Name des Lokals in Cala Millor geändert, so die Auswanderin weiterhin.

In Arenal eröffneten die Robens 2011 mit dem „Iron Gym" zudem ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Im Februar 2020 starteten die beiden dann mit Enthusiasmus ein weiteres Fitnessstudio: das „Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Das Besondere: Es ist das erste Studio mit Trainingsgeräten in der Inselmetropole, das auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgelegt ist und 24 Stunden geöffnet hat. /sw