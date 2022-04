In der "Goodbye-Deutschland-Straße" in Cala Millor, dem Carrer Binicanella, hat am Donnerstag (14.4.) das erste bekannte Lokal sein Opening gefeiert: Die Bar95 ist mit anderen TV-Auswanderern als Gästen, zahlreichen Fans und Besuchern in die neue Saison gestartet.

Am 16. April ziehen die in der ehemaligen Faneteria untergebrachte FanCafeTeria und die Boutique von Auswanderin Jennifer Matthias (Jenny Delüx) dann nach und veranstalten ebenfalls ein Opening. In der Bar95 mit angegliederte Terrasse ging es um 11 Uhr los. "Um halb 12 kamen die ersten Gäste und unsere Terrasse ist jetzt immer noch brechend voll. Es war nonstop etwas los hier", freut sich Bar95-Betreiberin Michi Wienhusen am Donnerstagnachmittag (14.4.). Neben TikToker Rene Schmock waren auch die "Goodbye Deutschland"-TikToker Sarah Wagner und Sebastian Barfels (@Laberrhababer) beim Opening zu Gast. Sie wollen in der Bar im Sommer ein Fan-Treffen organisieren. "Die Stimmung war super! Die Terasse war sehr gut besucht. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt und einen kleinen Sonnenbrand hab ich mir auch geholt. Wir kommen auf jeden Fall wieder", so Sarah Wagner. Das könnte Sie interessieren: Auswanderer Das planen die "Goodbye-Deutschland"-Influencer in Cala Millor auf Mallorca für die neue Saison Auswanderer Die "Goodbye-Deutschland-Straße" in Cala Millor auf Mallorca macht sich für die Urlauber zu Ostern schick Auswanderer "Goodbye Deutschland": Lust auf einen Job in der Ex-Fanetería in Cala Millor auf Mallorca? Zudem vor Ort war ein Live-DJ, der für gute Stimmung sorgte. Auch Flupper und Fredi, die einst in Cala Bona einen festen Ice-Rolls-Laden hatten, verkauften am Donnerstag ihre Leckereien in der Bar95. Die beiden betreiben ihr Geschäft seit neustem auch mobil und fahren damit über die Insel. Für Michi Wienhusen und ihren Mann Frank, die im Frühjahr 2021 mit ihren beiden Kindern Kilian und Luna ausgewandert sind, ist 2022 erst die zweite Saison. Das erste Jahr sei aufregend gewesen, dennoch sei man zufrieden. „Die Wintermonate über war es ruhig, aber es sind trotzdem einige Gäste gekommen“, so die 45-Jährige. Fortan ist ihre Bar im Carrer Binicanella 16A wieder täglich ab 11 Uhr geöffnet. Auch eine neue Kellnerin ist zur Unterstützung im Einsatz.