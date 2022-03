Eingefleischte Fans des Vox-Auswanderer-Formats „Goodbye Deutschland“ können dieses Jahr in einer einzigen Straße in Cala Millor gleich drei „Fliegen“ mit einer Klappe schlagen. Der Carrer Binicanella wird gerade noch für die Saison hergerichtet. Ab April - pünktlich zu Ostern - jedoch können neugierige Urlauber oder Residenten dort in der einstigen „Faneteria“, der "Bar 95" oder nur wenige Meter weiter in der Boutique „Jenny Delüx“ einkehren und dabei die Auswanderer kennenlernen. Derzeit arbeiten die TV-Bekanntheiten noch auf Hochtouren, um sich für den Saisonbeginn vorzubereiten.