"Goodbye Deutschland" im Doppelschlag am Montag (8.8.), das bedeutet fast drei Stunden Mallorca im Fernsehen. In der neuen Folge um 20.15 Uhr auf Vox geht es um Auswanderer und Urlauber am Ballermann. Im Anschluss gibt es um 23.15 Uhr noch eine alte Folge als Nachschlag.

Patrik und Nils übernehmen die Kultkneipe von Peggy

Da sind zum einen Patrick Zahn und Nils Heidenreich, die die Kultkneipe "Könige der Nacht" von Elke Mohn, alias Peggy, „Königin der Nacht“, übernommen haben. Peggy zählt zu den Urgesteinen der Playa und ist vor allem dafür bekannt, mit jedem Gast einen Kümmerling zu trinken. Mit 71 Jahren hat sie ihr Lokal nun an das Paar abgegeben, will aber als Kundin künftig weiter kommen.

Statt Peggys rustikaler Einrichtung inklusive schlüpfriger Dildosammlung gibt es nun moderne Möbel in Schwarz-Weiß. Zuvor waren die neuen Betreiber während ihrer Mallorca-Urlaube regelmäßig Gast bei Peggy. Im August 2021 kamen die gelernten Einzelhandelskaufleute dann mit der abgedankten „Königin der Nacht“ ins Gespräch. „Auswandern wollten wir eigentlich erst als Rentner“, so Zahn. Zum Programm gehören seit der Eröffnung im Februar Livemusik, Transvestitenshows, Ladies und Gay Nights.

In der Folge wird es auch intim. Zahn erzählt etwa, dass er am Ballermann seine Unschuld verloren hat und das erste Mal Sex mit einem Mann hatte. Peggy wiederum zeigt dem Kamerateam private Fotos, etwa eines von ihrer Hochzeit und erzählt, dass sie zu Hause gar keinen Kümmerling trinkt. In der Folge feiert sie ihren Geburtstag in ihrer einstigen Kneipe. Während des Interviews wird sie plötzlich sehr sentimental und bricht in Tränen aus.

Schneewittchen und die 56 Zwerge kommen

Stefan Schaumburg ist der typische Ballermann-Tourist. Einfach normal in den Urlaub zu fliegen ist ihm zu öde. Daher hat der Versicherungskaufmann aus Hilden die - nicht sonderlich innovative - Idee, mit seiner Fußballtruppe zu verreisen und sich als Zwerge zu verkleiden. 56 Mann umfasst der Trupp. Spoiler: Schneewittchen ist auch dabei. Dahinter steckt die Physiotherapeutin der Mannschaft des VfB Hilden. Ganz reibungslos geht es für die Gruppe nicht los: Ihr Flug wird zunächst gecancelt.

Der Chauffeur der Ballermann-Szene

Michael Piontek ist 2007 ausgewandert und betreibt eine Fahrschule an der Playa de Palma. Statt Fahranfängern sitzen bei ihm aber meist die Playa-Sternchen im Auto. Denn "der heiße Micha" ist nebenbei Chauffeur und holt die Künstler, die am Ballermann auftreten, vom Flughafen ab.

Auch Nachwuchssänger Julian Sommer ist Teil der Folge. Der gelernte Kfz-Mechaniker erzählt etwa, dass er eigentlich gar kein Ballermann-Sänger werden wollte, aber zumindest einen Song schreiben wollte, den Feiernde mitsingen können. Das - mehr als das - ist ihm gelungen. Während der Pandemie schrieb er, im Gegensatz zu seinen Kollegen, fleißig weiter. Und das hat sich ausgezahlt.

Auch Auswanderin Melanie Kristmann liebt alles am Ballermann, die Betrunkenen, die Straßenverkäufer… Sie betreibt an der Playa einen Beauty-Salon, in dem sie schon Danni Büchner oder Caro Robens „aufgehübscht“ hat. Eine ihrer Kundinnen ist die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha Savage.

Drei Stunden Mallorca sind dann auch erstmal wieder genug im TV. Daher ist in der zweiten Folge ein Paar zu sehen, das nach Paraguay auswandert. /rp