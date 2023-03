Sturmtief "Juliette" hat auch vor den Lokalen einiger deutscher Auswanderer auf Mallorca nicht haltgemacht. Betroffen ist unter anderem auch das Lokal "Bon Sol" in Cala Ratjada, das die beiden durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten TV-Auswanderer Sven und Sebastian Florijan betreiben.

Betreiber waren im Urlaub auf Ibiza

"Die Nachricht erreichte uns am Dienstagmittag gegen 12 Uhr", berichten die beiden im Telefongespräch mit der MZ. Das Paar war am Montag für einen Kurzurlaub nach Ibiza geflogen. "Hier ist eigentlich ganz gutes Wetter", so Sebastian Florijan, der mit seinem Mann erst am Mittwochnachmittag nach Mallorca zurückkehren wird. "Zunächst hatten wir nur Fotos von dem Supermarkt neben unserem Lokal gesehen, von dem der Sturm das Dach komplett heruntergerissen hat. Das hat uns schon Bauchschmerzen gemacht", so der Gastronom weiter.

Freunde brachten dann die schlechte Nachricht: Auch das Bon Sol sei betroffen. "Es sind wohl Teile des Dachs der Terrasse heruntergekommen und Stühle bis auf die Straße geweht worden." Ob auch im Inneren des Restaurants Schäden entstanden seien, könnten sie noch nicht sagen. "Aber wir gehen davon aus, dass alles relativ schnell wieder behoben werden kann." Am Donnerstag (2.3.) wolle man gemeinsam mit Bekannten und Freunden eine Aufräumaktion starten, mit selbst geschmierten Broten und Getränken. "Und hoffentlich können wir dann am Freitag schon wieder aufmachen."

Optimismus nicht verloren

Als eines der wenigen Lokale am nahe dem Naturstrand gelegenen Abschnitts der langen Straße Carrer de l'Agulla hatte das Bon Sol die Winterpause bereits am 11. Januar beendet. "Und seitdem hatten wir auch wirklich viele Gäste, Deutsche wie Spanier, es war oft voll, das hat uns selbst positiv überrascht", so Sebastian Florijan. Montags und dienstags sei Ruhetag, wegen des Ibiza-Trips sollte an diesem Mittwoch zufällig ohnehin geschlossen bleiben. "Es ist zwar alles ärgerlich und blöd, aber gut, dass nichts kaputtgegangen ist, während wir geöffnet haben. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn Gäste auf der Terrasse gesessen hätten."

Nach dem ersten Schock sei das Paar schnell wieder zu seinem gewohnten Optimismus zurückgekehrt - und habe auch die Idee wieder überworfen, früher als geplant von Ibiza zurückzukommen. "Das wird schon alles gut werden, wir kriegen das morgen wieder hin. Hoffentlich", so Florijan.

Hintergrund

Sven und Sebastian Florijan waren 2018 auf die Insel gekommen, arbeiteten unter anderem als Wedding-Planer und Villen-Betreuer. Zuvor hatte Sven Florijan lange Jahre in Hamburg als Assistent von Kult-Travestiekünstlerin Olivia Jones gearbeitet. Doch mit Corona und dem Lockdown blieb die Arbeit aus. Das Paar ging zurück nach Norddeutschland, eröffnete dort auf dem Hof von Svens Mutter eine Imbissbude mit dem Namen "Florijans Pommes-Insel", die recht gut lief. Unter anderem wurde da auch ein Gericht angeboten, das von Mallorca inspiriert war. Im Frühjahr 2022 zog es sie dann aber doch wieder auf die Insel, wo sie in Cala Ratjada das Restaurant "Bon Sol" eröffneten.