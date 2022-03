Die aus der Vox-Auswanderer-Show "Goodbye Deutschland" bekannten Sven und Sebastian Florijan sind zurück auf Mallorca. Am Dienstag (1.3.) wurde das Restaurant "Bon Sol" in Cala Agulla bei Cala Ratjada eröffnet. "Es wird eine lustige und schöne Saison", sagte Sebastian Florijan gegenüber der MZ. Die Kameras von "Goodbye Deutschland" werden die beiden Auswanderer weiter begleiten.

Sven und Sebastian Florijan waren 2018 auf die Insel gekommen, arbeiteten u.a. als Wedding-Planer und Villen-Betreuer. Zuvor hatte Sven Florijan lange Jahre in Hamburg als Assistent von Kult-Travestiekünstlerin Olivia Jones gearbeitet. Doch mit Corona und dem Lockdown blieb die Arbeit aus. Das Paar ging zurück nach Norddeutschland, eröffnete dort auf dem Hof von Svens Mutter eine Imbissbude mit dem Namen "Florijans Pommes-Insel", die recht gut lief. Unter anderem wurde da auch ein Gericht angeboten, das von Mallorca inspiriert war.

"Mallorca ist unser Zuhause"

Jetzt ist damit aber Schluss: "Die Pommes-Insel haben wir geschlossen", erklärt Sebastian Florijan. "Wenn am schönsten ist, soll man aufhören." Die beiden gehen das neue Projekt hochmotiviert an. "Mallorca ist unser Zuhause und wir haben unsere Wohnung in Cala Ratjada auch in Covid-Zeiten nicht aufgegeben." Nach dem Soft-Opening am Dienstag soll es am 11. April eine große Eröffnungsparty mit zahlreichen Promi-Gästen. Zugesagt hätten laut Florijan unter anderem die Pharos, Harald und Carlos Fasanelli sowie Steff Jerkel und Peggy Jerofke.

Das Lokal im Carrer de l'Agulla 109 bietet jeden Morgen zwischen 8.30 und 11.30 Uhr ein Frühstücksbüffet. Daneben gibt es auch selbstgemachte Kuchen. Nach der großen Eröffnungsparty wird es daneben auch spanische und italienische Küche geben. "Bei uns sind alle willkommen, die eine schöne Zeit mit uns verbringen wollen." /pss