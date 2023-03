Mallorca-Auswanderin Danni Büchner zeigt auf ihrem Instagram-Profil gerne auch mal nackte Haut. In der Sat 1-Sendung "Volles Haus" erklärte sie nun kürzlich, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, sich für den "Playboy" komplett auszuziehen. "Ich finde da nichts Verwerfliches dran", so die 45-Jährige.

Und scheinbar ist man beim Magazin auch auf die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern aufmerksam geworden. Gegenüber "Der Westen" erklärte Chefredakteur Florian Boitin: "Daniela Büchner ist eine prominente, lebendige und starke Frau, die sich tagtäglich behaupten muss." Der "Playboy" biete interessanten und spannenden Persönlichkeiten immer gerne eine prominente Plattform, so Boitin weiter. Dennoch: Eine Zusammenarbeit ist laut "Der Westen" aktuell nicht geplant. Immerhin folgt Boitin der Auswanderin auf Instagram.

Ein Dreh Ende des Monats

Auf der Social-Media-Plattform sprach Büchner am Montag (20.3.) davon, dass demnächst wieder ein Dreh mit ihr stattfindet. "Ende des Monats drehe ich etwas ganz Schönes", erklärte sie mit einem Grinsen. "Da freue ich mich sehr darauf." Um was für ein Projekt es sich genau handelt, verriet die Auswanderin allerdings nicht.

Zudem äußerte sie sich auch zu dem Umstand, dass sie in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen hat: "Wenn ich abnehme, dann tue ich das für mich und nicht für euch da draußen."

Bekannt geworden durch "Goodbye Deutschland"

Bekannt geworden ist Daniela Büchner an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß.