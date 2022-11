Trauer bei der aus der TV-Show "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Daniela Büchner. Wie sie am Montag (14.11.) auf der Plattform Instagram mitteilte, ist ihre Hündin Gina gestorben. "13 Jahre an meiner Seite", schrieb die 44-Jährige.

Schock im November 2021

Vor knapp einem Jahr hatte Gina für einen Schock bei Büchner und ihren Kindern gesorgt. Ende November 2021 verschwand der Hund plotzlich in der Nacht. Offenbar war sie durch das offene Tor des Grundstücks im Osten von Mallorca ausgebüxt. Die Familie suchte mehrere Stunden vergeblich nach dem Tier. Erst am nächsten Morgen wurde der Hund gefunden. Büchner wurde via Facebook über den Fund informiert. Es sei ein „grausames Gefühl“ gewesen, erklärte die Auswanderin damals.

Auftritt in Hundesendung misslingt

Daniela Büchner ist als Tierfreundin bekannt. So hält sie zwei Katzen und neben Gina einen weiteren Hund namens Bailey. Im August wurde eine Folge der Sendung "Promi im Hundeglück" ausgestrahlt. In der Show von Hundeprofil Jochen Bendel versucht dieser, herrenlose Tiere an Prominente zu vermitteln. Büchner wollte sich einen dritten Hund zulegen. „Der neue Hund muss klein, lieb, kuschelig, jung, stubenrein und kinderlieb sein. Ein kleiner süßer Wachhund", so lauteten damals ihre Ansprüche.

Der Versuch ging aber daneben. Die Auswanderin kam den neuen Hund, den sie sich ausgesucht hatte, nicht abholen. "Ja, die Geschichte ist ein bisschen blöd gelaufen. Kommunikationsschwierigkeiten, Missverständnisse, die Zeit ...", zitierte sie damals die "Bild".

Das ist Danni Büchner

Bekannt geworden ist Daniela Büchner an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. /pss /sw