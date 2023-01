Das Drama der Familie Katzenberger-Cordalis-Klein geht weiter. Nachdem Lucas Cordalis den dritten Platz bei der TV-Sendung "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" geholt hatte, durfte er das Dschungelcamp verlassen. Mittlerweile wurde er auch darüber informiert, was sich während der Aufnahmen zu Hause ereignet hat. Seine Schwiegermutter Iris Klein hatte ihrem Mann Peter, der Cordalis nach Australien zu den Aufnahmen begleitete, vorgeworfen, sie zu betrügen. Bei der Affäre soll es sich um Yvonne Woelke, die Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe, handeln.

Klein erklärte daraufhin in den sozialen Netzwerken, dass sie ihre Sachen packen und die Insel verlassen würde. Am Montag (30.1.) postete sie zwei Stories auf Instagram aus einem Flugzeug. "Bye Bye Mallorca" schrieb sie in der einen. In der anderen, dass sie sehr müde sei.

Cordalis erklärte gegenüber der "Bild", dass er "schockiert" gewesen sei, als er von dem Drama zu Hause erfahren habe. Am Dienstag fliegt er vom australischen Brisbane zurück auf die Insel. Einmal angekommen, wolle er eine Krisensitzung abhalten, erklärte er.

Streit mit Danni Büchner

Derweil hatte Iris Klein auf Instagram Zoff mit einer anderen bekannten Auswanderin: Danni Büchner. Deren Tochter Joelina Karabas hatte Lucas Cordalis auf Instagram als "Clown" bezeichnet. Das wollte Klein nicht auf sich sitzen lassen und sprang für ihren Schwiegersohn in die Bresche: "Und für die hat Lucas damals so viel gespendet, nach dem Tod von Jens? Dafür wird er nun öffentlich beleidigt? Wie böse", schrieb sie.

Danni Büchner wiederum erklärte, Lucas Cordalis habe nie Geld gespendet. Allerdings sei er nach dem Tod von Jens Büchner 2018 gemeinsam mit seinem Vater Costa und anderen Künstlern bei einem Benefizkonzert für die Kinder aufgetreten. "Das war sehr nett. Das macht ihn aber vier Jahre später nicht unantastbar und Kritik wird ja wohl erlaubt sein." Des Weiteren wünsche sie der Familie von Iris Klein, dass sie zur Ruhe kommen kann, "um sich auf die eigenen hausgemachten Probleme zu konzentrieren." In einer weiteren Instagram-Story erklärte sie, die Kinder hätten durch das Konzert jeweils 10.000 Euro bekommen. Sie sei noch heute jedem dafür dankbar, schrieb Büchner und ergänzte, dass sie wünsche sich, dass das Thema beendet wird.