Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" dürfen sich auf eine unterhaltsame, aber ebenso traurige neue Folge, die zugleich voller Liebesbekenntnisse ist, am Freitag (24.3.) um 20.15 Uhr freuen. Im Mittelpunkt steht Ballermann-Star Lorenz Büffel.

Drama am Fähr-Terminal

In der Sendung bekommen Zuschauer ganz private Einblicke in das Leben des Sängers, der mit richtigem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, und dem seiner Frau Emily Gierten.

Das Kamera-Team begleitet die beiden beim Umzug von Wiesbaden auf die Insel. Natürlich gibt es dabei, wie es sich für TV-Auswanderer gehört, ein bisschen Drama. Als Stefan Scheichel-Gierten mit zwei Freunden und einem Transporter im Fähr-Terminal ankommt, heißt es zuerst, die drei Männer dürfen mit ihrem Fahrzeug nicht mit. Der Transporter sei zu groß für das Ticket, das sie gebucht haben. Am Ende findet sich doch noch eine Lösung.

Private Einblicke: Kennenlerngeschichte, Kind, Hochzeit

Auch schildert das Paar seine Kennenlern-Geschichte. Wie bereits berichtet, war Emily Gierten war einst Künstler-Betreuerin im Megapark. Dort traf sie 2019 erstmals auf ihren heutigen Mann. Von dessen Seite aus war es "100 Prozent Liebe auf den ersten Blick", gibt er vor den Kameras zu. Bei Emily hat es eher auf den zweiten Blick gefunkt.

Nach nur vier Wochen seien die Auswanderer zusammengezogen, erzählen sie in der Sendung. „Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie Stefan." Dieses Glück wollte das Paar mit einem Kind krönen. 2020 wurde der kleine Leo geboren. Im selben Jahr heirateten die Auswanderer. Auf Mallorca soll im Sommer 2023 eine große Hochzeitsfeier stattfinden.

Chronische Krankheit

Doch Emily Gierten fühlt sich gar nicht wohl in ihrer Haut, wie sie dem Produktionsteam und den Zuschauern unter Tränen schildert. Mit der Schwangerschaft seien ihre Beine plötzlich „explodiert“, sagt sie. Mit Sport, Saftkuren und "irren Diäten" versuchte sie gegenzusteuern – ohne Erfolg. Eine Ärzte-Odyssee begann.

Dann die Diagnose: Lipödem. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die bei Frauen an den Hüften, am Po und beiden Beinen sowie meist auch an den Armen auftritt. "Da bin ich erst einmal in Tränen ausgebrochen", erzählt die Auswanderin in der Sendung, die später einen Schönheitschirurgen aufsuchte. "Leider hat er nicht so gute Arbeit geleistet." Statt mehreren Operationen führte ihr eine große an ihr durch. Dabei wurden ihr 12 Liter Fettgewebe entnommen.

Anderen Betroffenen helfen

Danach ging es ihr schlecht. "Ich bin immer wieder in Ohnmacht gefallen und konnte nicht einmal alleine auf die Toilette." Für ihren Partner tue es ihr besonders leid, da die Krankheit laut der Aussage von Stefan Scheichel-Gierten an ihr nage und ihr Selbstbewusstsein schwäche. Während Emily Gierten davon erzählt, kullern ihr immer wieder Tränen herunter. Durch ihr "Outing" wolle sie auch anderen betroffenen Frauen helfen, sie ermutigen und ihnen klarmachen, dass sie sich nicht schämen müssen.

Emily Gierten lebt nach der Auswanderung der kleinen Familie, die vom Kamerateam von Vox in der Folge begleitet wird, zwar nun auf Mallorca, sich im Bikini zu zeigen, mag sie aber gar nicht. Gut, dass die Familie in ihrer aktuellen Bleibe einen eigenen Pool hat.

Training für die bevorstehende Hochzeit

Doch da ist ja noch die große Hochzeitsfeier im Sommer, für die Emily Gierten im Brautkleid gut aussehen will. Vielleicht hilft ja Sport. Bodybuilder Andreas Robens glaubt, dass das Paar mit ein wenig Disziplin es schaffen kann, bis zur Hochzeit fit zu sein. Im hauseigenen Fitnessstudio helfen Caro und Andreas Scheichel-Gierten und Gierten, in Form zu kommen. Durch die lustigen Sprüche von Scheichel-Gierten wird es nun lustig. Die Robens sind die neuen Nachbarn der Auswanderer. Schon Andreas' Auftreten beeindrucke den Sänger. „Ich wohne bei dir um die Ecke. Ich bin Andreas. Ich passe zweimal durch die Eingangstür", scherzt Büffel. Er hat "positive Angst" vor dem Bodybuilder, wie er es nennt. "Er ist groß, stark und sehr laut", erzählt er den Zuschauern. Auch vor Andreas Robens und dessen Frau Caro outet sich Emily.

Eine ehemalige Freundin von Andreas Robens sei ebenfalls von der Erkrankung betroffen, entgegnet er ihr als Trost. Mit reichlich Fahrradfahren im Gym würde sie schon in ein paar Monaten Fortschritte sehen, verspricht Andreas Robens Emily Gierten.

Haussuche

Auch bei der Suche einer neuen Bleibe wird es dann, zumindest für die Zuschauer, lustig. Während Emily Gierten sich in der Immobilien in einer neuen Siedlung mit Häusern, die alle gleich aussehen, sichtlich wohlfühlt, fühlt Scheichel-Gierten "gar nichts", wie er sagt. Die Häuser würden sich alle so sehr ähneln, dass er seins gar nicht mehr finden würde, wenn er mal betrunken nach Hause komme, scherzt er. Und bei diesem einen Witz bleibt es nicht. Scheichel-Gierten macht etwa auch deutlich, dass er mit Kunstrasen so gar nichts anfangen kann. Die beiden Auswanderer scheinen komplett unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Traumhaus zu haben. Während Scheichel-Gierten sich in dem Haus, in dem die Auswanderer zu Beginn ihrer Auswanderung wohnten, sehr wohlfühlt, stören Emily Gierten Details: Die Terrassen-Türe ist kaputt, an einer Stelle gibt es an der Decke einen Wasserschaden und und und....

Benefizveranstaltung

Zumindest in einer Sache sind sie sich einig: Für bedürftige Kinder und Familien sollte jeder, der kann, Geld sammeln. Und wie könnte das im Fall des Sängers besser geschehen, als per Auftritt? Er findet in einer Eishalle in Deutschland statt, denn auch die Heilbronner Eisbären wollen die Aktion unterstützen. Dort performt der Auswanderer als Lorenz Büffel seinen Erfolgssong "Jonny Däpp". Die Einnahmen gehen zugunsten eines kleinen Jungen, der nach einem Badeunfall im Wachkoma liegt. Ganze 25.000 Euro kommen zusammen.

Geburtstag von Leo

Und dann muss natürlich auch der Geburtstag des eigenen Kindes gefeiert werden. Für Leo legen sich Emily und Stefan ins Zeug. Auch die aus dem Vox-Format bekannten Auswanderer Dennis Schadly und Tamara Gülpen tauchen auf der Feier auf. Schadly bringt seine Hüpfburgen mit, Tamara Gülpen ihren Sohn Giulio.

Endlich fest auf Mallorca leben

Es ist nicht die erste "Goodbye Deutschland"-Folge, in der die kleine Familie zu sehen ist: Schon im Juli 2022 etwa waren die Auswanderer in einem Ballermann-Spezial des Formats zu sehen. Der Plan, vom Pendler zum Residenten zu werden und mit seiner Familie auf die Insel auszuwandern, stand schon vor der Saison 2022 im Raum.

"Wir haben seit letztem Jahr unseren Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe, um zu 'testen', ob wir uns wohlfühlen, wie sich überwintern hier anfühlt und ob wir richtig ankommen können", so Scheichel-Gierten am Mittwoch (20.3.) zur MZ. Im Dezember sei es dann ernst geworden. "Wir haben uns für die Insel entschieden und einen sehr turbulenten Umzug hinter uns gebracht, ohne Unternehmen, sondern auf eigene Faust mit der Fähre." Auch sehen würden die Zuschauer, mit welchen Auswanderer-Schwierigkeiten die "Anfänger" am Anfang kämpfen mussten.