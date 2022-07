Der Ballermann feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Da kann auch eine Sonderfolge des VOX-Formats Goodbye-Deutschland nicht fehlen. Der Sender strahlt die Folge "Viva Mallorca am Ballermann!" am Montag (25.7.) um 20.15 Uhr aus. In der Programmbeschreibung dazu heißt es: "Der Ballermann. Seit Jahrzehnten ist er das Synonym für Schlager-Party und Sauf-Touristen. Pünktlich zum 50. Geburtstag erwacht Mallorcas berühmtester Strandabschnitt aus dem Corona-Koma. Das Party-Leben kehrt zurück an die Playa de Palma. Aber steht der Ballermann nach zwei Jahren Corona-Zwangspause immer noch für Sonne, Sex und Saufen? Oder hat das Virus nicht nur die Welt sondern auch die Party-Meile verändert?"

Die Folge will beobachten, was aus dem Ballermann wird. Denn wenn es nach den Plänen der Balearen-Regierung geht sollen Luxus-Urlauber die Party-Touristen ablösen. Das hat auch Auswirkungen auf Menschen, die am Ballermann arbeiten wie Marco und Tamara Gülpen. "Seit Jahren ist das Hostal der Gülpens an der Playa de Palma eine gute Adresse für Touristen, die preiswert in Ballermann-Nähe übernachten wollen. Doch die Pläne der Regionalregierung zwingen auch die Gülpens zum Umdenken. Renovieren, Dekorieren, Aufhübschen ist das Motto. Damit sollen die Gäste angelockt werden. Nicht die einzige Herausforderung. Denn für die hoffentlich zahlreichen Gäste wird auch Personal benötigt. Und das ist gar nicht so leicht zu bekommen."

Luxusmakler an der Playa de Palma

Außerdem geht es um den Schlagerstar Lorenz Büffel: "Stefan Scheichel-Gierten rockt als Lorenz Büffel seit Jahren die Bühne im Mega-Park. Sein Superhit "Johnny Däpp" war der erste Partyschlager, der für die Verkaufszahlen Platin erhielt. Doch auch der Büffel wurde von Corona gestoppt. Inzwischen ist er verheiratet und will die Saison 2022 nicht als Pendler sondern als Resident verbringen. Mit Frau und Kind will er endlich auswandern, nachdem der erste Versuch durch das Virus gestoppt wurde. Aber was, wenn im Herbst eine neue Corona-Welle über die Insel schwappt?"

Marcel Remus dagegen arbeitet bisher nicht am Ballermann. Der Makler verkauft Luxusimmobilien auf der Insel an die Reichen und Schönen. Doch jetzt will auch er an der Playa de Palma anfangen. "Er hat eine Vision: Der Ballermann wird das neue Miami Beach. Marcel Remus muss es wissen. Er hat auf Mallorca allein im letzten Jahr Luxusimmobilien im Gesamtwert von 100 Mio Euro verkauft. Und Kunden fragen ihn immer öfter auch nach Luxus-Ferienwohnungen am Ballermann. Seit Jahren ist die Playa im Umbruch, aus 2- und 3- werden 4- und 5-Sterne-Hotels. Hippe Clubs und teure Restaurants haben eröffnet. Wird Marcel Remus Recht behalten?" /mwp