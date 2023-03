Wer das Leben des aktuell getrennten Auswanderer-Paares Steff Jerkel und Peggy Jerofke in den sozialen Netzwerken mitverfolgt oder die letzte Folge "Goodbye Deutschland" mit den Auswanderern geschaut hat, weiß: Der Hamburger Steff Jerkel war in dem Hafenort Cala Ratjada im Norden zuletzt auf der Suche nach einem neuen Lokal. So will er mit seiner Ex-Partnerin Peggy Jerofke, die das "Tiki Beach" weiterbetreibt, künftig auch beruflich getrennte Wege gehen.

Bei dem Lokal, das in der Avenida Agulla auf Höhe der Hausnummer 92 liegt, handelt es sich um das einstige "Bon Sol Restaurant" – von der Lage her nicht zu verwechseln mit dem kürzlich vom Sturm stark in Mitleidenschaft gezogenen Lokal "Bon Sol" der Auswanderer Sven und Sebastian Florijan, das mittlerweile zwar in derselben Straße, aber weiter in Richtung Meer liegt (Hausnummer 109). Das damalige "Bon Sol" hatte die Straßenseite und den Standort gewechselt, später hat es dann das ebenfalls aus dem Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer-Paar Florijan übernommen.

Alles wird umgebaut

Steff Jerkel versucht nun an dem einstigen Standort sein Glück. Das gepachtete Lokal sei (inklusive Außenbereich) ganze 600 Quadratmeter groß, verfüge über 400 bis 500 Sitzplätze, so Jerkel. "Auf die Terrasse scheint den ganzen Tag die Sonne", schwärmt der Vater einer Tochter, der im Stil des "Tiki Beach" im Freien eine kleine Cocktail-Ecke anbringen will.

"Es wird alles von A bis Z umgebaut. Ich werde eine große Küche einbauen lassen, die bestimmt 200.000 Euro verschlingt, den Boden aufreißen, neue Leitungen legen für Fernseher, die Musikanlage und ein neues Ausschanksystem." Durch Letzteres sollen die Gäste nach einer kurzen Einführung ihr Bier in der weitläufigen Bar direkt an den Tischen selbst zapfen können. Noch würden Experten prüfen, ob es trotz der Hitze auf Mallorca möglich ist, dass das Bier gekühlt bei den Gästen ankommt.

"Auch Möbel lasse ich wieder extra bauen", erzählt der Gastronom der MZ. Dart-Scheiben und Fernseher sollen ebenfalls angebracht werden, um Turniere anbieten und Fußballspiele übertragen zu können. Wenn er nur von all den Umbauarbeiten rede und an die große Investition denke, die die Umgestaltung mit sich bringt, werde ihm schon ganz schlecht, gibt er gegenüber der MZ zu. Circa 500.000 bis 600.000 Euro will er in sein neues Lokal investieren, um es zur Sports-Bier-Bar umzufunktionieren. Alleine die Installation des Ausschanksystems würde 150.000 Euro kosten.

Suche nach einem Partner

Aktuell ist der gelernte Klempner noch auf der Suche nach einem Geschäftspartner, berichtete er der MZ am Dienstag (21.3.). Was das Konzept des Lokals betrifft, habe er zwar schon eine Idee, er warte aber ab, mit welcher vielleicht ganz eigener Idee sein potenzieller Geschäftspartner komme. "Es waren mehrere potenzielle Partner auf der Insel. Zwei sind richtig interessant." Für 15 Jahre habe er das Lokal gepachtet. "Danach ist Rente angesagt", so Jerkel schmunzelnd zur MZ.

Das wird es zu essen geben

Als Speisen soll es, anders als im "Tiki Beach" gutbürgerliche Küche geben, etwa Spätzle, Kaiserschmarrn, Gulasch, Hähnchen, aber auch Nachos oder Hamburger.

Einen Namen für sein neues Gastro-Projekt hat der Auswanderer noch nicht. "Darüber wird entschieden, sobald ich einen neuen Partner habe." Mit dem Umbau wird aber schon jetzt begonnen. Um den Gastronomen zu unterstützen, sei extra ein Freund von ihm aus Österreich angereist.

Eröffnungsdatum unklar

Wann er sein Lokal eröffnen will, weiß der Hamburger noch gar nicht genau. "Eigentlich wollten wir am 20. Juli, pünktlich zur Frauen-WM aufmachen, aber ob wir das schaffen, wird man sehen, wenn die Arbeiten einmal in Gang sind", so Jerkel, der nach vielen Jahren auf Mallorca weiß, dass die Uhren bei manchem Handwerker auf der Insel langsamer ticken. "Wir hatten sechs Termine mit Handwerkern, gekommen sind nur zwei."

Neue Bleibe

Auch ein baldiges neues Zuhause hat Jerkel in der Zwischenzeit gefunden. Ab 1. April hat er das Haus eines Freundes ganz in der Nähe der Cala Agulla gemietet, der nach Palma zieht. "Ich weiß nicht genau, wie groß es ist, aber für mich reicht es. Es ging mir vor allem darum, dass ich schön auf den Strand schauen kann", so Jerkel. Seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke lebt mit der gemeinsamen Tochter nur ein paar Hundert Meter entfernt in einer Villa in Cala Lliteres.

Tiki Beach startet in die neue Saison

Sicher am 6. April eröffnet das "Tiki Beach" im Hafen von Cala Ratjada wieder. "Wir haben unsere Möbel auf der Terrasse nochmal komplett neu mit einem besseren Holz gebaut, damit sie den starken Witterungsverhältnissen standhalten können", so Peggy Jerofke zur MZ. Im letzten Jahr hätten die Tische nach Unwettern teils geklebt, was manchen Gast mutmaßen ließ, dass sie nicht sauber waren. "Ich glaube, es wird eine gute Saison. Es wäre schön, wenn Sie mindestens genauso gut wird, wie im letzten Jahr", so die Auswanderin. Das Lokal soll nach der Eröffnung täglich von 11 bis 24 Uhr, ab Juni sogar bis 1 Uhr nachts geöffnet sein.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach", das aktuell noch in der Winterpause ist.

Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dennoch haben sie sich erst vor Kurzem eine neue Familien-Hündin, Elsa, angeschafft.