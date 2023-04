Es ist Büchners-Zeit bei dem Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" des Senders Vox. Nach der Folge vom Freitag (21.4.) läuft nur eine Woche später (28.4.) erneut eine Folge, in der die sechsköpfige Familie zu sehen ist.

Nach dem 45. Geburtstag der Fünffach-Mutter Daniel Büchner gibt es nun für eine ihrer Töchter etwas zu feiern: Jada Karabas wird 18 Jahre alt. "Vom Nesthäkchen zur jungen Dame", heißt es in der Programmbeschreibung von Vox. Ein so besonderer Geburtstag muss natürlich gebührend gefeiert werden. Eine Open-Air-Party soll es für die junge Erwachsene werden. Auch eine Visagistin, einen Live-DJ und einen Barkeeper hat die Familie für die große Sause engagiert.

Doch am Ende kommt, wie so oft bei den Auswanderern, alles anders.

So war die Party von Jada Karabas

Kleiner Spoiler: Wie bereits berichtet, fand die große Party wegen schlechten Wetters am Ende drinnen statt. Gefeiert wurde deswegen aber nicht weniger. Für die Gäste gab es Cocktails, für Geburtstagskind Jada Karabas – hübsch aufgebrezelt in pinkem Glitzerkleid und mit Schärpe – eine farblich passende, rosa Geburtstagstorte mit einer "18" darauf. Auch bei den anderen Gästen war Pink die dominierende Farbwahl des Abends.

Der sechsjährige Büchner-Sohn Diego Armani tanzte ebenfalls ausgelassen mit. Da es seiner Zwillingsschwester Jenna Soraya jedoch nicht so gut ging und die Zwillinge ins Bett sollten, endete die Feier zu Hause um Mitternacht, wie Danni Büchner damals in ihrer Story auf Instagram erklärte. Einige Partygäste seien danach noch weitergezogen.

Jada Karabas möchte Jura und Unternehmensführung studieren, ob in Palma oder doch auf dem Festland, ist noch nicht klar. Erst einmal muss die Auswanderin ihr Abitur auf Mallorca bestehen. Auch die Führerscheinprüfung steht noch aus.

So wurde Jada Karabas bekannt

Jada Karabas ist das drittjüngste Kind von Danni Büchner, die damals an der Seite von Jens Büchner durch das Auswandererformat bekannt geworden ist. Seit 2015 leben die Büchners im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb Danni Büchners Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß.

Weitere Folge

Im Anschluss an die Büchners-Folge läuft um 21.15 Uhr eine weitere neue Folge des Formats. Darin zu sehen sind die Kolenitchenkos in ihrer Wahlheimat Las Vegas. "Daniel pendelt immer noch wochenends in den gemeinsamen Nachtclub ins 450 Kilometer entfernte Los Angeles. Für mehr Familienzeit will er das Geschäft jetzt aber verkaufen. Daran hängt jedoch ihr Visum. Für Ehefrau Oksana ist klar, dass sie dann die USA verlassen müssen. Die Stimmung kippt. Das geht auch an den beiden Kindern Milan und Arielle nicht spurlos vorbei", heißt es in der Programmbeschreibung. /sw, br

