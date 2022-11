Kinder, wie die Zeit vergeht: Jada Karabas, die Tochter von "Goodbye-Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner, ist jetzt volljährig. "Ich/wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist so stark, temperamentvoll, mutig, aber vor allem gehst du deinen Weg. Ich werde immer hinter dir stehen, dich unterstützen in all deinen Wegen", schrieb die stolze Mutter in ihren Glückwünschen auf Instagram.

Zünfig gefeiert wurde am Freitagabend (25.11.) im Kreis der Familie auf Mallorca, wie den Instagram-Stories von Danni Büchner und Jada Karabas zu entnehmen war. Aufgrund des schlechten Wetters fand die Sause drinnen statt, freilich mit viel Glamour, Luftballons und einem DJ. Auch das Drehteam von "Goodbye Deutschland" war natürlich vor Ort und drehte bei der Party. Die Party daheim ging bis Mitternacht Für die Gäste gab es Cocktails, für das Geburtstagskind – hübsch aufgebrezelt in pinkem Glitzerkleid und mit Schärpe – eine farblich passende, rosa Geburtstagstorte mit einer "18" darauf. Auch bei den anderen Feiernden war Pink die dominierende Farbwahl des Abends. Der sechsjährige Büchner-Sohn Diego tanzte ebenfalls ausgelassen mit. Da es seiner Zwillingsschwester Jenna jedoch nicht so gut ging und die Kinder ins Bett sollten, endete die Feier zu Hause um Mitternacht, wie Danni Büchner in ihrer Story erklärte. Das Gros der Geburtstagsgesellschaft sei danach noch weitergezogen, sie selbst machte sauber – und sah am nächsten Morgen schon wieder frisch und munter aus, bereit für einen neuen Dreh. Jada will Anwältin werden Erst kürzlich hatte Jada ihr erstes professionelles Shooting mit einem Promifotografen, wie in der Auswanderer-Sendung zu sehen war. Doch offenbar strebt die Teenagerin zumindest hauptberuflich keine glänzende Karriere als Model an: Wie sie der Bild-Zeitung verriet, reizt sie die Mode-Welt zwar immer noch, aber eher als Nebenjob. Nach dem Abitur im kommenden Mai möchte sie Jura studieren, um Anwältin zu werden. Ihr Wunschort für das Studium: die spanische Hauptstadt Madrid. "Die Studienwahl kam daher, weil ich schon immer den Wunsch hatte, Menschen helfen zu wollen und man als Juristin Menschen in schwierigen Situationen helfen kann. Außerdem diskutiere ich gerne, vor allem mit Mama und insbesondere wenn ich recht habe", sagte Jada Karabas gegenüber der BILD. /bro