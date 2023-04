Nach der "Goodbye Deutschland"-Folge mit der Auswanderer-Familie Büchner am vergangenen Freitag (21.4.) läuft an diesem Freitag (28.4.) eine weitere Mallorca-Folge mit Danni Büchner und ihren fünf Kindern. Darin erfahren die Zuschauer unter anderem von einer kuriosen Tradition der Familie, die jedem Kind an seinem 18. Geburtstag blüht: Als Zeichen dafür, dass von nun an das Erwachsenen-Alter beginnt, bekommt man ein Ei auf dem Kopf aufgeschlagen. Ganz nach dem Motto "Das Küken ist geschlüpft", wie der verstorbene Auswanderer Jens Büchner in einem der eingespielten Clips aus vergangenen Folgen sagt. "Es gibt so Sachen, da muss man durch ."

So haben Joelina und Volkan Karabas reagiert

Danni Büchners älteste Tochter Joelina hat die "Ei-Tradition" schon hinter sich. Begeistert war sie nicht, hat es aber über sich ergehen lassen. Auch Sohn Volkan ist bereits volljährig. Er verschanzte sich an seinem Jubeltag, wie man in einem weiteren eingespielten alten Ausschnitt sieht, schlecht gelaunt im Bad.

In der aktuellen Folge ist Danni Büchners mittlere Tochter, Jada, dran. Bei den Vorbereitungen für ihre große Party läuft nichts nach Plan. Da ist die "Ei-Tradition" noch das geringste Problem. Für den Geschmack der mittlerweile 18 Jahre alten Auswanderin laufen die Vorbereitungen zu langsam. Die Lichterkette und Deko ist noch nicht aufgehängt als sie nach Hause kommt, und dann ist auch noch schlechtes Wetter angekündigt.

Also doch drinnen

Fünffach-Mutter Danni Büchner versucht, ihre Tochter zu überzeugen, dass es das Beste ist, drinnen zu feiern. Doch Jada stellt sich zunächst quer. Während sie von einer Stylistin für ihre Geburtstagsparty fertiggemacht wird, legen sich Joelina Karabas und Danni Büchner mächtig ins Zeug. Sie gestalten das Wohnzimmer der Familie kurzerhand in eine Disko um. Für ihre Jada rollt Danni Büchner dann auch den rosafarbenen Teppich in ihrem Wohnhaus aus.

Auch einen Barkeeper und einen DJ hat sie engagiert. Sie müssen, wie man es als Deutscher kennt, beim Eintreten ins Haus erst einmal die Schuhe ausziehen. Und dann wird in einem rosafarbenem Kleid ausgelassen gefeiert.

Die Ablösung fällt Danni Büchner schwer

Durch den Geburtstag einer ihrer Töchter wird Auswanderin Danni Büchner bewusst, dass die sechsköpfige Familie wohl bald nicht mehr in dieser Konstellation unter einem Dach lebt. "Ich muss die Kontrolle abgeben", so Büchner. Drei ihrer fünf Kinder sind nun erwachsen. Es sei eine Frage der Zeit, bis sie mit den Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya Büchner alleine in dem Haus lebe.

Wird Jada das erste von ihren Kindern sein, das auszieht? Der Zuschauer erfährt, dass ihr leiblicher Vater verstarb, als sie gerade einmal fünf Jahre alt war. Nun hat sie erst einmal vor allem eine Sache im Kopf: feiern und in den frühen Morgenstunden nach Hause zu kommen. Die neue Freiheit gefällt ihrer Mutter gar nicht. Als Jada bei ihrer Freundin übernachtet und ihr Handy stundenlang lautlos hat, kippt die Stimmung. Danni Büchner ist sauer. "Ich muss wissen, wo sie ist", sagt sie nur.

Kleiner Unfall bei Jenna Soraya Büchner

Und dann ist da noch ein weiteres Sorgenkind: Für Tochter Jenna Soraya steht eine Tanzaufführung an. Wenige Minuten vorher fällt die Kleine mit ihren Hausschuhen auf der Treppe vor dem Haus hin und weint bitterlich. Schafft es Danni Büchner, die Kleine noch rechtzeitig zu ihrer Tanzaufführung zu bringen und kann sie dort überhaupt mittanzen? Davon sollen sich die Zuschauer am besten selbst überzeugen. Danni Büchner, das betont sie mehrmals in der neuen Folge, ist dankbar, dass sich die Zwillinge, die als Frühchen geboren wurden, so gut entwickelt haben.

Das sind die Büchners

Danni Büchner ist an der Seite von Jens Büchner durch das Auswandererformat bekannt geworden. Seit 2015 leben die Büchners im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb Danni Büchners Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß.

Noch eine neue Folge

Im Anschluss an die Büchners-Folge läuft um 21.15 Uhr eine weitere neue Folge des Formats. Darin zu sehen sind die Kolenitchenkos in ihrer Wahlheimat Las Vegas. "Daniel pendelt immer noch wochenends in den gemeinsamen Nachtclub ins 450 Kilometer entfernte Los Angeles. Für mehr Familienzeit will er das Geschäft jetzt aber verkaufen. Daran hängt jedoch ihr Visum. Für Ehefrau Oksana ist klar, dass sie dann die USA verlassen müssen. Die Stimmung kippt. Das geht auch an den beiden Kindern Milan und Arielle nicht spurlos vorbei", heißt es in der Programmbeschreibung.