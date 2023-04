Auswanderin Tamara Gülpen, bekannt aus der Fernsehsendung "Goodbye Deutschland", dürfte am Montag (24.4.) eine ganze Steinlawine vom Herzen gefallen sein: Ihre Hündin Luna, die sie am 17. April schweren Herzens und mit Tränen in den Augen am Flughafen Köln zurücklassen musste, hat es nun doch auf die Insel geschafft. "Heute hat meine Tante sie mitgebracht. Gleiche Fluggesellschaft, anderer Flughafen, andere Mitarbeiter", erzählt die Auswanderin der MZ. Sie sei "wirklich sehr froh, sie hier zu haben", betont die Mutter eines Sohnes.

Ihre Tante sei mit Tamara Gülpens Vater zum Flughafen gefahren. Erst, als beide ihr geschrieben haben, dass der Check-in reibungslos geklappt hat, konnte sie aufatmen. "Mein Papa ist extra noch am Flughafen geblieben, bis Luna und meine Tante durch waren. So hätte er sie im Notfall wieder mitnehmen können." Bei einem ersten Versuch hatte die Fluggesellschaft Eurowings trotz des gebuchten Tiertransports auf die Einhaltung der Regeln gepocht. Bis zu acht Kilogramm dürfen die Hunde samt Tragetasche schwer sein, um in der Kabine mitgeführt werden zu können. "Luna bringt 8,5 Kilo auf die Waage. Mit der Tasche sind es 9,5 Kilo. Meist drücken die Eurowings-Mitarbeiter am Schalter ein Auge zu", erzählte die Auswanderin der MZ damals ganz aufgelöst.

Auf Mallorca in die Saison starten

Seit Jahren fliegen sie und ihr Mann Marco Gülpen, mit dem sie an der Playa das Hostal Playa de Palma betreibt, mit Eurowings. Sie wüssten, dass sie wegen des Gewichts hart an der Grenze sind. Dennoch durfte Luna bisher immer mit. Von welchem Flughafen in Deutschland es letztlich geklappt hat, will Gülpen nicht verraten. Schließlich wollen die Gülpens auch in Zukunft auf ihn setzen und keine bösen Überraschungen.

Die Gülpens auf Mallorca

Jetzt sind die Gülpens samt Sohn Giulio und Luna also wieder vereint und können auf der Insel in die Saison starten: "Ich bin so froh, so eine tolle Familie zu haben, die alles möglich gemacht hat, um uns Luna nach Mallorca zu bringen." Erst jetzt, wo sie den sieben Jahre alten Jack Russell-Spitz-Mix wieder in die Arme geschlossen habe, könne sie das Inselleben wieder genießen.

Tamara Gülpens Mann Marco Gülpen hat das Hostal Playa de Palma im Jahr 2012 gegründet. Das Paar pendelt mit dem gemeinsamen Sohn Giulio zwischen Deutschland und Mallorca. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria involviert. Neben dem mittlerweile gelb-pinkem Hostal Playa de Palma suchen die Gülpens derzeit noch Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen. Das Paar lebt einen Teil des Jahres auf Mallorca, den anderen Teil in Deutschland.