Ein offizielles Opening ihres Hostal Playa de Palma wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen laden die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen Besucher am Montag (22.5.) ab dem frühen Nachmittag aber zu einem Tag der offenen Tür ein. Der Grund: Das Auswanderer-Paar hat die Zimmer der Unterkunft pünktlich zum Saisonstart komplett umgestaltet. Auch die Flure und die Fassade des Hostals wurden neu gestrichen.

Das alles ist neu

"Wir haben unter anderem alle Bett-Kopfteile, Nachttische und Schreibtische ausgetauscht", so Marco Gülpen zur MZ. Seine Frau Tamara Gülpen habe bei der Umgestaltung richtig "Gas gegeben", erzählt er. Die Auswanderer hatten zunächst Designerinnen beauftragt. Doch hätten sie ihnen den Auftrag überlassen, wären die Zimmer wohl nicht rechtzeitig zum Saisonbeginn fertig geworden und würden jetzt womöglich auch nicht so aussehen, wie sie aussehen. "Ihre Vorschläge waren nicht spezifisch auf uns zugeschnitten", so Gülpen. Schnell habe er gemerkt, dass die Vorstellungen der Mitarbeiter der Firma und die der Auswanderer stark auseinander gingen.

Sich die umgestalteten Zimmer vor Ort anschauen

Am Tag der offenen Tür werde auf jeder Etage mindestens ein Zimmer offen sein, damit die Besucher es anschauen können. "Auch durch die anderen Bereiche des Hostals kann man an dem Tag ausnahmsweise laufen und sich dort alles anschauen", so Marco Gülpen, der auch die Fassade des Hostals in Gelb und Pink hat anstreichen lassen.

Auffälligkeiten bei den Buchungen

Rund 60.000 Euro haben die Auswanderer in die Umgestaltung investiert. In Sachen Buchungen sei Marco Gülpen aufgefallen, dass viele Gäste aufgrund erhöhter Flugpreise derzeit eher azyklisch buchen. "Statt am Freitag auf die Insel zu fliegen, kommen sie am Samstag oder Sonntag", so der 59-Jährige. Auch der Plan, sich nicht nur auf Party-Urlauber zu spezialisieren, sei aufgegangen. "Zu uns kommen viele Menschen, die auch Spaß am Feiern haben, aber es nicht als primäre Freizeitbeschäftigung sehen. Sie wollen zwar nah am Geschehen sein, aber nicht mittendrin. Die Party beginnt erst, wenn sie rüber zum Megapark oder Bierkönig gehen, und nicht schon im Hotel." Während vor allem im Juni auch viele feier freudige Urlauber kommen würden, sie das Publikum in den anderen Monaten eher gemischt. "Es kommen alle Altersklassen: von Jugendlichen bis hin zu Senioren", so Gülpen.

In der Vorsaison kostet das Doppelzimmer im Hostal Playa de Palma inklusive Frühstück ab 75 Euro, in der Hauptsaison ab 200 Euro.

Nur im Sommer auf Mallorca

Tamara und Marco Gülpen verbringen die Sommermonate gemeinsam mit ihrem Sohn Giulio auf Mallorca, den restlichen Teil des Jahres in Deutschland, nahe Köln. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef, zudem trennen sie 27 Jahre (die ganze Liebesgeschichte können Sie hier nachlesen). 2018 heiratete das Paar, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt. Marco Gülpen hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter.

Gülpen, gelernter Bürokaufmann, lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, kehrte dann für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er ein Hotel betrieb. Dann erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück. Seit 2012 betreibt er das ganzjährig geöffnete Hostal nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Im Erdgeschoss ist die Cocktailbar Despacito ansässig.

Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Neben dem Hostal Playa de Palma suchen die Gülpens derzeit noch Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen.