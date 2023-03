In einem Frage-Antwort-Spiel mit ihren Instagram-Followern hatte es "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen vor einigen Tagen bereits angekündigt: Das Hostal Playa de Palma, das sie zusammen mit ihrem Mann Marco Gülpen betreibt, bekommt zum Beginn der neuen Saison einen neuen Anstrich verpasst. "Ich habe mich ein kleines bisschen durchsetzen können. Erinnert ihr euch an Marcos Worte? Auf gar keinen Fall was mit Pink", verriet sie einem Fan, der gefragt hatte, welche Farbe das Hostal bekommen werde. "Wir fangen die Tage an zu streichen", sagte sie gegenüber der MZ am Dienstag (14.3.). Statt weiß-blau sei das Hostal künftig gelb-pink.

Auch die Innenräume werden neu gestrichen. "Es wird richtig bunt. Jede Etage - auch der Flur und die Zimmer - bekommt eine andere Farbe", verrät die Auswanderin der MZ. Sie hoffe, dass alles rechtzeitig fertig werde. "Dadurch, dass wir so gut gebucht sind, ist es schwierig, die Zimmer fertig zu bekommen. Zum Glück machen unsere Gäste bisher gut mit und wechseln das Zimmer, wenn es notwendig ist", so die 31-Jährige.

Probleme bei der Umgestaltung im Inneren

Bei den Umgestaltungsarbeiten im Inneren der Einrichtung habe es Probleme und Ärger gegeben, erzählt die Auswanderin weiter. "Wir haben den Auftrag an Innenausstatterinnen Anfang Februar erteilt. Einen Monat später war leider immer noch nichts bestellt. Die Dinge, die wir ausgesucht hatten, haben sie nicht mehr bekommen", so die Mutter eines dreijährigen Sohnes. Daraufhin habe sie entschieden, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. "Seitdem suche ich aus und bestelle alles von Deutschland. Unser Personal auf Mallorca streicht und baut alles auf." Auch die Zimmer selbst seien komplett umgestaltet worden. "Wir haben Schreibtische, Stühle, Kopfteile und Lampen herausgenommen. Das einzige, was geblieben ist, sind die Rahmen der Betten. Die Zimmer sind zudem neu gestrichen worden."

Das Paar sei selbst gespannt, wie sie das Hostal nach ihrer Rückkehr auf die Insel in einigen Wochen vorfinden werden.

Rückkehr nach Mallorca

Mitte April gehe es für sie, Marco und den gemeinsamen Sohn der beiden wieder nach Mallorca. "Die Cocktailbar werden wir ein paar Tage danach wieder öffnen". Während das Hostal ganzjährig geöffnet ist, hat das Despacito nicht das ganze Jahr über auf. Die Familie verbringt die Wintermonate traditionell in Deutschland, die restliche Zeit des Jahres auf Mallorca.

Suche nach neuer Bleibe gestaltet sich schwierig

Wer das Leben der Auswanderer-Familie aufmerksam verfolgt, weiß, dass die Gülpens zuletzt auch auf der Suche nach einer neuen Bleibe waren. "Ich schaue jeden Tag, ob eine neue Immobilie angeboten wird. Es ist so unglaublich schwer geworden, was Gutes zu finden, was nicht völlig überteuert ist. Wir sind nicht bereit, das Doppelte von dem zu zahlen, was wir für die jetzige Wohnung bezahlen", findet Tamara Gülpen, die während der Sommersaison nicht mitten im Partytrubel des Ballermanns leben möchte. "Ich liebe es, dort zu arbeiten. Das macht mir eine Menge Spaß. Zu Hause allerdings möchte ich es etwas ruhiger haben, auch für den Kleinen."

Wann Saisonbeginn?

Auch wollte ein Follower wissen, wann die Saison auf Mallorca überhaupt anfange. "Ich habe das Gefühl, die Saison hat nie aufgehört. Wir waren im Winter so oft ausgebucht und sind zur Zeit wieder ausgebucht. Es ist verrückt. Eigentlich beginnt die Saison Mitte April", so die Mutter, die auch noch einen Barkeeper oder eine Barkeeperin sucht. Beide Auswanderer starten voll motiviert in die neue Saison. "Aufgrund der bisherigen Buchungen denken wir, dass die Saison richtig gut wird", so Tamara Gülpen.

Die Geschichte von Tamara und Marco Gülpen

Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef, zudem trennen sie 27 Jahre (die ganze Liebesgeschichte können Sie hier nachlesen). 2018 heiratete das Paar, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt. Ob er bald ein Geschwisterchen bekommt? Bei der Mallorca-Folge des Formats "Das perfekte Promi Dinner" verriet Tamara vor einigen Monaten, dass sie sich gerne weiteren Nachwuchs wünscht. "Wir sind noch am Verhandeln", sagte die Saarländerin zur MZ und lacht. Marco Gülpen, der aus Köln stammt, hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter.

Marco Gülpen, gelernter Bürokaufmann, lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, kehrte dann für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er ein Hotel betrieb. Dann erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück. Seit 2012 betreibt er das ganzjährig geöffnete Hostal nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Im Erdgeschoss ist die Cocktailbar Despacito ansässig.

Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Neben dem Hostal Playa de Palma suchen die Gülpens derzeit noch Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen.