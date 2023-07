Die neue Folge der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland", die am Montag (3.7.) um 20.15 Uhr auf Vox läuft, zeigt die Schicksale gleich mehrerer beliebter Mallorca-Auswanderer: Zu sehen sind neben den Gülpens, Steffi Mersch und Jenny "Delüx" auch die aktuell getrennten Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Selbst alle, die regelmäßig deren Alltag in den sozialen Netzwerken mitverfolgen, erfahren darin noch einige Neuigkeiten:

Peggy Jerofke vermisst Steff Jerkel beim Opening

Peggy Jerofke ist aufgeregt. "Ich habe noch niemals ein Opening alleine gemacht", sagt sie zu Beginn der Sendung. Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie Steff bei den Vorbereitungsarbeiten für das Opening des "Tiki Beach" vermisst. Während sie sich zurechtmacht, überlegt sie sich, was wohl die meistgestellte Frage der Besucher sein wird: "Kommt Steff noch?"

Einmal vor Ort, ist die Brandenburgerin dann noch besorgter: Zwei Bar-Mitarbeiter sind noch nicht da. Bei Unpünktlichkeit kennt sie kein Pardon, stellt sie vor den Kameras klar. Auch Lieferanten sollten kommen, erscheinen aber nicht. Um solche Malheure hatte sich bisher immer Steff Jerkel gekümmert. Doch dieses Jahr muss die Mutter einer Tochter den Laden alleine schmeißen. "Mein Team muss daher so gut funktionieren wie nie", stellt sie klar.

Arbeit als Streitthema

Erneut erzählt die Auswanderin vor den Kameras, dass Jerkel und sie sich in der Vergangenheit vor allem um Arbeitsthemen gestritten hätten. Nun gehen sie daher auch beruflich getrennte Wege und jeder hat sein eigenes Lokal: "Wenn man irgendwann mal wieder zusammenkommen würde, hätte man nicht mehr das Streitthema 'Arbeit'", so die Auswanderin, die nicht den Eindruck macht, als schließe sie ein Beziehungs-Revival aus.

Steff Jerkel werkelt fleißig in seinem neuen Lokal

Während Jerofke bei mittelmäßig gutem Wetter ihr Restaurant eröffnet, werkelt Jerkel nur 300 Meter Luftlinie von ihr entfernt in der Avenida Agulla fleißig in seinem neuen Lokal. "Der Laden ist die Meisterprüfung. Er ist Schrott", stöhnt er vor den Kameras. Er muss das Lokal von Grund auf renovieren. "Mit viel Arbeit, wenig Schlaf", kündigt er an.

Im Gegensatz zu seiner Ex Peggy Jerofke ist Jerkel als künftiger Betreiber aber nicht alleine. Mit Helena Wachholz hat der Hamburger eine taffe Frau an seiner Seite gefunden. Von Anfang an sei er (auf eine unromantische Art) "schwer begeistert" von ihr gewesen, erzählt er in der Folge. Auch die 54-Jährige sei sich nach dem ersten Treffen mit Jerkel ebenso sicher mit dem Auswanderer und seinen Plänen, eine Sportbar zu eröffnen, gewesen, erfährt der Zuschauer.

Glücksgriff mit Geschäftspartnerin

"Helena ist auch eine Macherin, die gibt Feuer, Gas, redet nicht lange", schwärmt der Hamburger von seiner neuen "Partnerin", die in Deutschland alles für das neue Projekt aufgegeben hat – ihr Haus, ihr Auto, ihre Kneipe. "Das setzt mich höllisch unter Druck", sagt Jerkel.

Währenddessen steigt bei Peggy Jerofke die Aufregung. Sie hat Bammel, auch, weil sie das erste Mal nach der Trennung wieder offiziell auf Gäste treffen wird. Was werden sie fragen? Und, kommt Steff denn noch? "Er hat viel zu tun in seinem eigenen Laden. Ich denke, dass er da den Fokus drauf setzt. Ich glaube nicht, dass er heute noch hier erscheinen wird", mutmaßt Jerofke.

Auch Steff Jerkel muss alleine klarkommen

Und Tatsache: Jerkel kommt nicht. "Ich stehe da wahrscheinlich eh nur im Weg", so Jerkel, der sich um die Probleme in seinem eigenen Lokal kümmern muss. Er zeigt sich sehr unzufrieden mit der Arbeit seines Elektrikers. "Alle Kabel hängen aus der Wand", beklagt er sich. Nicht nur Jerofke: Auch Jerkel bräuchte gerade emotionalen Beistand.

"Peggy und ich waren als Team immer sehr stark. Ich suche ihren Rat. Ich brauche das. Peggy war immer meine erste Anlaufstelle." Man merke jetzt genau, welche Aufgaben der jeweils andere in den letzten 15 Jahren geschäftlich erledigt hat.

Werden die Gäste nach dem Beziehungsstand fragen?

Jerofke, die sich solche Sorgen um potenzielle Fragen ihrer Gäste zum Beziehungsstatus mit Steff Jerkel gemacht hatte, wird unterdessen überrascht. Wider Erwarten zeigen sich die wenigsten Gäste neugierig. "Ich finde es schön, dass sich die Gäste da etwas zurückhalten."

Nach Kiki kommt Elsa

Vom Beziehungsende außen vor gelassen werden soll die Tochter des einstigen Paares, Josephine. Ihr zuliebe schaffen die getrennten Auswanderer einen neuen Familienhund an. Nachdem Jerkel seiner Josephine auf seinem Handy Hunde aus dem Tierheim gezeigt hatte, wusste Jayjay schnell, welchen sie haben wollte.

Vor den Kameras gibt Jerkel zu, dass er persönlich den Tod von Familienhündin Kiki noch nicht verarbeitet hat. "Viele werden darüber lachen, aber es ist einfach so." Als er gemeinsam mit Peggy Jerofke im Tierheim in Felanitx aufschlägt, ist ihr potenzielles neues Haustier zunächst ziemlich schüchtern.

Wird Jayjay die Überraschung gefallen?

Wie wird Jayjay zu Hause reagieren, die noch gar nichts von der Überraschung weiß? Sie weint erst einmal. "Josephine ist ein Mensch, dem die Emotionen fehlen, wenn sie sich sehr sehr freut. Sie war fast wie erstarrt. Es ist ihre Art, mit der großen Emotion Freude in dem Moment umzugehen", erklärt Jerofke.

Wie geht es mit dem Familienleben der getrennten Auswanderer weiter? "Man hat durch Josephine immer etwas miteinander zu tun." Mit Elsa sei es ähnlich, erzählt Jerkel. Manchmal frage seine Peggy ihn, ob er mit ihr, Elsa und Josephine zusammen spazieren gehen will. Natürlich schließt er sich da an.

"Vielleicht ist Elsa ein kleines Stück 'wir', das wir aus der Vergangenheit in die Zukunft mitnehmen", so Peggy Jerofke.

Die Geschichte von Jerofke und Jerkel

Jerofke und Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit Ende des Jahres 2022 sind Jerkel und Jerofke getrennt.