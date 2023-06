"Goodbye Deutschland"-Fans dürfen sich freuen: Am Montag (3.7.) um 20.15 Uhr strahlt VOX eine neue Folge der Sendung aus. Darin zu sehen sind Peggy Jerofke, Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen sowie Steffi Merch und ihre Tochter Nayla.

Peggy Jerofke eröffnet ihr Restaurant

Bei Peggy Jerofke steht in Cala Ratjada die Wiedereröffnung ihres Lokals nach der Winterpause an – zum ersten Mal ohne ihren früheren Partner Steff Jerkel. Es gibt jede Menge zu tun. Die Familienmutter muss das Opening ganz alleine organisieren, das Personal einweisen und sich um die Gäste kümmern, die mit Sicherheit auch viele Fragen über ihr Privatleben stellen werden.

Jerofke und Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie zusammen nach Mallorca. Von da an konnten die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffneten und später wieder verkaufte. Im März 2018 kam Tochter Josephine zur Welt. Im Mai 2021 eröffneten sie das "Tiki Beach" an der Strandpromenade von Cala Ratjada, das Jerofke nun alleine weiter betreiben wird. Währenddessen werkelt Steff Jerkel fleißig in dem Lokal weiter, in dem er 2024 eine Sportbar eröffnen will. Die Auswanderer leben seit einigen Monaten getrennt.

Neuer Anstrich für das Hostal von Tamara und Marco Gülpen

Auch bei Tamara und Marco Gülpen geht es voran. Sie haben eine Entscheidung getroffen: Ihr zuletzt weiß-blaues Hostal Playa de Palma soll ab sofort in strahlendem Gelb erstrahlen. Während der Renovierungsarbeiten waren sie in Deutschland und konnten das Ergebnis bislang nur auf Fotos bewundern. Nun kehren sie, wie jedes Jahr zu Beginn der Sommersaison, zurück auf die Insel, um persönlich sicherzustellen, dass alles gut verlaufen ist. Treue Zuschauer wissen schon, dass das Paar im Mai zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hatte, bei dem die Gäste das Ergebnis bewundern konnten.

Steffi Mersch

Und dann ist da als dritte Protagonistin noch Steffi Mersch. Ihre Geschichte dürfte die Zuschauer von Anfang an berührt haben: Die Auswanderin leidet an einer Krankheit, bei der die Knochen leicht brechen. Jetzt sorgt sie sich nicht nur um ihre eigene Gesundheit, sondern auch um die ihrer Tochter Nayla. Im Krankenhaus in Palma sollen Ärzte herausfinden, ob Nayla die Krankheit geerbt hat. Das könnte das Leben der 10-Jährigen stark beeinflussen, denn Nayla träumt davon, auf Mallorca das Reiten zu erlernen.

Die alleinerziehende Mutter aus Berlin zog 2022 nach Mallorca und designt und produziert Taschen, die sie in Inselboutiquen an die Urlauber verkauft, unter anderem bei Jenny "Delüx". Erst im April präsentierte sie ihre Kollektion, bei der offiziellen Sommereröffnung der Boutique in Cala Millor, später auch in dem neuen Geschäft in Artà. Vor Kurzem zog die Berlinerin endlich um und scheint glücklich zu sein in ihrer neuen Wohnung.

Eine weitere Folge in den USA

Nach der Mallorca-Folge strahlt VOX um 22.15 Uhr eine neue Folge über eine Auswanderer-Familie in den USA aus. Die Familie Kolenitchenko lebt in Nevada, besitzt aber einen Nachtclub in Los Angeles. Um diesen zu betreiben, pendelt das Paar oft zwischen den beiden Orten hin und her. Nun überlegen die Auswanderer, den Club zu verkaufen, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Dies ist jedoch mit einem Visaprozess verbunden, der sich als größeres Problem herausstellt als erwartet.