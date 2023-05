Fans der in Cala Ratjada ansässigen Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel dürfen sich auf eine neue Folge der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" freuen: Am Freitag (12.5.) zeigt Vox eine neue Episode, in der unter anderem die Eltern von Tochter Josephine zu sehen sind. Der Titel der Folge, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, lautet "Liebescomeback in der Ferne?".

"Bastelt in Thailand ein Paar gerade an seinem Liebescomeback?", heißt es in der Programmbeschreibung. In der Folge sind Szenen aus Thailand zu sehen, wo Peggy Jerofke und Steff Jerkel mit ihrer Tochter im Anschluss an die Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" einen Familienurlaub verbracht haben. "Steff ist nicht nur privat in Thailand. Er sucht nach wie vor einen Geschäftspartner für sein neues Lokal auf Mallorca", heißt es in der Programmbeschreibung weiter. Wenn der Auswanderer und seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke als Paar noch eine Chance haben wollen, sollten sie besser nicht weiter zusammenarbeiten, finden beide.

Besser getrennt arbeiten

Das tun sie aktuell auch nicht. Peggy Jerofke hat noch vor Ostern das "Tiki Beach" im Hafen von Cala Ratjada wieder eröffnet, Steff Jerkel werkelt derzeit fleißig in seinem neuen Lokal in der Avenida Agulla. Wann es eröffnen wird, ist noch unklar.

In Sachen Suche nach einem Geschäftspartner kommt dann auch ein anderer aus dem Format bekannte Auswanderer mit ins Spiel: Thailand-Auswanderer und "Goodbye Deutschland"-Urgestein Matthias Bück. Macht er bald mit Jerkel gemeinsame Sache?

So lange kennen sich die Cala-Ratjada-Auswanderer schon

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dennoch haben sie sich erst vor Kurzem eine neue Familien-Hündin, Elsa, angeschafft, und machen ab und an zusammen Familienurlaube.

Auch diese Auswanderer sind Teil der neuen Folge

In der Folge der Auswanderer-Sendung sind auch weitere Protagonisten zu sehen: In Florida packt Auswanderin Demi vor dem Kamerateam ihre Koffer. Die Bayerin wird ein Wochenende mit ihrem Ehemann Victor verbringen. Von Letzterem wollte sie sich eigentlich scheiden lassen, heißt es in der Programmbeschreibung. Scheinbar ist der Liebeszug noch nicht ganz abgefahren. Doch Demi will Klarheit. "Kann sie Victor noch vertrauen? Und: Ist der bereit für den ultimativen Liebesbeweis? Demi möchte so schnell wie möglich wieder mit ihm zusammenziehen", liest man in der Programmbeschreibung.