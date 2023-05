Viele Zuschauer und Fans der Cala-Ratjada-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel warten sehnsüchtig darauf, dass die beiden wieder zusammenkommen. In der neuen Folge des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" sieht man, wie nah sich die beiden immer noch sind, erfährt viele Details und fiebert mit: Welche Gefühle haben sie noch für den jeweils anderen? Sehen sie in naher Zukunft ein Liebes-Comeback? Und fühlen sie sich bei so vielen gemeinsamen Urlauben aktuell überhaupt, als wären sie getrennt?

Erster Hinweis auf ein Liebes-Comeback? Wir haben uns die neue Folge schon einmal angeschaut. Zu Beginn erzählt Steff Jerkel von einem erschreckenden Vorfall, der ihm auf Mallorca passiert ist. An einer Tankstelle bedrohte ihn ein Mann plötzlich mit einem Messer. Zuvor soll es zwischen dem Auswanderer und dem Mann Unstimmigkeiten darüber gegeben haben, wer zuerst an der Reihe gewesen sein soll. Tochter Jayjay soll vor lauter Schreck laut geweint haben. Als Steff Jerkel Peggy Jerofke in einer Szene anruft, um ihr von dem Erlebnis zu berichten, sieht man als Zuschauer, dass sie seine Nummer unter dem Namen "Schatz" eingespeichert hat. Ein erster Hinweis auf ein Liebes-Comeback? "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat ein neues Lokal und eine neue Bleibe in Cala Ratjada gefunden Anzeige: ja oder nein? Zunächst erzählt Jerkel, dass er Anzeige gegen den mutmaßlichen Täter erstatten will. Eine potenzielle Zeugin, eine Angestellte der Tankstelle, hat die entscheidenden Szenen aber nicht mitbekommen, sagt sie. Auch auf den Kameraaufnahmen ist nicht eindeutig zu sehen, was passiert war. Letztlich entschließt sich Jerkel, aufgrund fehlender Beweise doch keine Anzeige zu erstatten. Um zu testen, ob sich Tochter Josephine an das Erlebnis an der Tankstelle erinnert, fährt Jerkel mit ihr noch einmal hin. Doch Jayjay bleibt ganz ruhig. Denkanstoß nach Tankstellen-Vorfall Jerkels Ex Peggy Jerofke allerdings hat der Vorfall sehr aufgewühlt. Bei dem Gedanken, dass sie Jerkel hätte verlieren können, stellt sie die Trennung auf einmal infrage und merkt, wie wichtig ihr der Vater ihrer Tochter noch ist. Der Vorfall habe beiden Auswanderern gezeigt, wie sehr sie noch aneinander hängen, erzählen sie in der Folge. Auch Jerkel äußert sich im Lauf der Folge noch genauer zum Verhältnis, das die beiden Auswanderer aktuell zueinander haben. "Seit der Trennung verstehen wir uns richtig gut - vor allem für Jayjay." Jerofke hat eine ähnliche Beobachtung gemacht: "Wir gehen viel entspannter miteinander um. Jeder hatte Zeit, zu reflektieren, warum es zwischen uns immer geknallt hat", so die Mittvierzigerin. Ihr Steff fehle ihr wirklich, betont sie. Alte Szenen Auch in den Genuss von alten Fotos des einstigen Paares von vor über 20 Jahren kommen die Zuschauer. Ebenfalls erfahren sie, dass Jerkel und Jerofke seit ihrer Auswanderung 2008 nach Mallorca stets auch zusammen gearbeitet haben, ein wahrer Liebeskiller. 32 Vor allem Jerkel weiß: Gestritten haben er und Peggy sich immer nur, wenn es um die Arbeit ging. Weiterer Familienurlaub in Thailand Wie bereits mehrfach berichtet, haben die beiden Auswanderer an die Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" mit Peggy Jerofke in Thailand einen Familienurlaub gehängt. Das Vox-Kamerateam hat sie für die neue Folge auch dort besucht. Dabei können sich die Zuschauer zunächst darüber amüsieren, dass keiner der beiden Auswanderer weiß, wie man mit Stäbchen isst. Obwohl Jerkel und Jerofke getrennt sind, schlafen sie sogar im selben Bett. "Wir sind beide erwachsen genug, um in einem Bett zu schlafen, ohne dass etwas passiert", betont Jerofke. Schon für ihre Tochter wäre es alles andere als schön, wenn ihr Papa in einem anderen Zimmer schlafen würde als ihre Mama. Auf einer Bootsfahrt gibt der gebürtige Hamburger dann zu, dass er aktuell mit niemandem lieber im Thailand-Urlaub wäre als mit Peggy und der gemeinsamen Tochter Josephine. "Peggy und ich, wir ticken so gleich", freut er sich gleich mehrmals. Was bringt die Zukunft? Ist die Hoffnung bei beiden noch da, dass sie wieder zusammenkommen? "Ich will, dass wir uns ein halbes Jahr oder Jahr Zeit geben", betont Jerkel vor der Kamera. "Von meiner Seite ist der Wille immer noch da", betont auch Jerofke. Sie sehe "wieder ein bisschen mehr Sonne um Steff und sie herum". Wichtig für beide ist, dass sie in der neuen Saison geschäftlich strikt getrennte Wege gehen. Das tun sie aktuell auch. Peggy Jerofke hat noch vor Ostern das "Tiki Beach" im Hafen von Cala Ratjada wieder eröffnet, Steff Jerkel werkelt derzeit fleißig in seinem neuen Lokal in der Avenida Agulla. Wann es eröffnen wird, ist noch unklar. Immerhin scheint, wie man in der neuen Folge sieht, das Konzept zu stehen, und auch eine Geschäftspartnerin ist gefunden. Das ist die Geschichte von Peggy und Steff Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dennoch haben sie sich erst vor Kurzem eine neue Familien-Hündin, Elsa, angeschafft, und machen ab und an zusammen Familienurlaube.