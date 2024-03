"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner ist neben 49 anderen Trash-Stars seit dem 11. März bei der Amazon-Prime-Reality-Show "The 50" zu sehen. Wir haben uns die ersten vier Folgen des neuen Formats angeschaut und fassen zusammen, wie sich die Mallorca-Promis – neben Danni Büchner sind auch Ex-Bachelor Paul Janke und die Ex von Willi Herren, Jasmin Herren, dabei – darin schlagen.

Aufeinandertreffen in der ersten Folge

In der ersten Folge treffen 50 Trash-Promis in einem Schloss in Frankreich ein, in dem das Format gedreht wurde. Per Auto werden sie in Kleingruppen dorthin chauffiert und dürfen beim Betreten des roten Teppichs ihre "Eintrittskarte" für das Format abgeben. Danni Büchner sucht schnell den Kontakt zu Giulia Siegel.

Paul Janke kommt im Anzug und ist damit im Vergleich zu vielen anderen deutlich legerer gekleideten Kandidaten sehr schick angezogen. Kandidat Cosimo Citiolo reißt sich seine Klamotten kurze Zeit später vom Leib und springt trotz frischer Temperaturen nackt in den Pool. Nicht nur Teilnehmerin Danni Büchner fällt die starke und dunkle Körperbehaarung von Citiolo auf. "Er hat mehr Haare als ein Neugeborenes", sagt sie in Folge 1.

Kaum ist das Format angelaufen, gibt es nach wenigen Minuten schon den ersten Zoff. "Eric Sindermann macht sich zum unbeliebtesten Kollegen", heißt es in der Programmbeschreibung. Der 35-Jährige sucht sich erste Opfer, lästert gegenüber Matthias Mangiapane über Influencer Sam Dylan. „Immer schön aufpassen, was du genau sagst, weil alles wird gegen dich verwendet“, sagt er lautstark.

Um 50.000 Euro betrogen

Auch auf Danni Büchner geht er regelrecht los. Sein Vorwurf: Büchner habe ihn bei „Das große Promi-Büßen“ um das Preisgeld betrogen, das sie hätte abräumen können. Vor der Show habe sich die Auswanderin bei ihm eingeschleimt, er habe sich weichkochen lassen und alles gemacht, dass sie bis ins Finale kommt, so sein Vorwurf. "Wen lässt sie dann nicht ins Finale kommen? Eric Sindermann!“, wettert der sichtlich aufgeregte Mitkandidat. „Sag doch bitte einfach, dass du mir die 50.000 Euro genommen hast“, fordert er Büchner vor den Kameras auf. Dass er einen Anzug trägt, auf dem Geldscheine abgedruckt sind, dürfte dabei kein Zufall sein. "Der ist krank", hält Büchner nur gegenüber den anderen Kandidaten fest, nachdem sich der Zoff hochgeschaukelt hatte.

Auch ein Versuch von Jasmin Herren, auf Matthias Mangiapane zuzugehen, scheitert. Beide waren jüngst in dem Format "Forsthaus Rampensau" zu sehen und dort nicht die besten Freunde.

Dann steht das erste Spiel für die 50 Kandidaten an, eine Art Völkerball. Hinaus fliegt unter anderem Eric Sindermann. "Ich glaube, da gilt die Regel 'Karma is a bitch'", kommentiert Danni Büchner sein Ausscheiden nur. Auch Jasmin Herren fliegt raus.

Zimmersuche in Folge 2

In Folge 2 dürfen sich die Kandidaten dann unter anderem Zimmer aussuchen. Danni Büchner macht es sich, wie zu erwarten, mit Giulia Siegel und Matthias Mangiapane gemütlich. Sie seien privat sehr eng befreundet, daher sei von Vornherein klargewesen, dass sie zusammen in ein Zimmer gehen werden, erfährt der Zuschauer.

Kandidat Ehrenmannrius muss gegen den Fuchs, eine der gegnerischen Figuren des Formats, antreten. Wer als erster fünf Muttern aus einem Gewinde herausdreht, gewinnt. In der Zwischenzeit sollten sich alle Kandidaten auch Gedanken darüber machen, wen sie im Zweifelsfall aus dem Format wählen würden und wer bleiben darf. Dabei bilden manche schon früh Allianzen. Danni Büchner sei nicht der Mensch, die nach einer bestimmten Strategie entscheide, erzählt sie einer Mitkandidatin. „Du weißt ja nie. Die lächeln dir ins Gesicht und wenn es drauf ankommt, schmeißen sie dich raus oder holen dich nicht wieder zurück.“

Weitere Teilnehmer fliegen aus dem Format. Und Kandidatin Yasin hängt plötzlich mit seiner Zunge an Jenny Elvers' Hals. Die beiden scheinen blitzverliebt.

Bei einem weiteren Spiel müssen sich die verbliebenen Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge ihrer Vornamen aufreihen. Sie schaffen es. Der Jackpot steigt um 2.000 Euro.

Nächster Streit

Später geht Danni Büchner auf Teilnehmerin Kate zu. "Alles gut?", fragt sie? "Ja, wieso?" Die Familienmutter habe mitbekommen, dass Kate sie bei der Zimmerverteilung nicht in ihrem Raum haben wollte. Sam Dylan, der jüngst mit den Büchner-Töchtern in "Forsthaus Rampensau" zu sehen war, bestätigt das, und verspielt es sich damit mit Kate. „Ich bin total enttäuscht von Kate, dass sie unsere Freundschaft infrage stellt“, sagt er aufgebracht, nachdem sich der Streit zwischen beiden hochgeschaukelt hatte.

Bloß nicht bewegen!

In Folge 3 steht ein weiteres sogenanntes Arenaspiel an. Zu zweit müssen die Kandidaten tanzen und auf ein Signal hin komplett stillstehen. Wer sich bewegt, fliegt. "Tanzen kann schon sehr erotisch sein", findet Paul Janke, der mit Kandidat Filip tanzt. Sie bewegen sich ungewollt und verlieren.

Später quatscht Danni Büchner mit Diogo Sangre. Auch er war zuletzt bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen und geriet dort mit Jada und Joelina Karabas aneinander. Ob Sangre mal was mit Kate hatte, will die Fünffachmutter wissen. "Vor ein paar Jahren", sagt Sangre. Doch schon nach einer Woche habe er gemerkt, dass es nichts für ihn sei.

Mehr Geld im Jackpot

"Von Tag zu Tag wird es schwieriger hier. Es scheppert bald", sagt Danni Büchner nach einem weiteren Spiel, bei dem die Kandidaten über einen Balken hüpfen müssen. Eine Seite steht für Schwarz, die andere für Weiß. Wer sich auf die falsche bewegt, wird aussortiert.

Ehrenmannrius macht weiter einen auf Klassenclown. Das lässt Danni Büchner nicht unkommentiert. "Marius ist ein fünfjähriger Junge mit einem großen Körper", sagt sie, als er mit einem aufblasbaren Rolle durch den Garten der Anlage rollt.

Für Büchner-Freund Matthias Mangiapane steht in Folge 4 ein Einzelspiel an. Er gewinnt, die Jackpot-Summe steigt damit auf 57.000 Euro. "Der hat mehr als Applaus verdient", lobt ihn Büchner.

Weitere neue Folgen

Seit Montag (18.3.) sind vier weitere Folgen des Formats auf Amazon Prime freigeschaltet. Weitere Gesichter neben den Mallorca-Promis dürften Zuschauer aus Formaten wie das „Dschungelcamp“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“, „Der Bachelor“, „DSDS“ oder „Germany’s Next Topmodel“ kennen. Bei der neuen Reality-Show treten die Trash-Stars in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Das Format ist an dem südkoreanischen Spielprinzip der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ inspiriert. Der Jackpot war zunächst mit 50.000 Euro gefüllt. Keiner der Teilnehmer darf allerdings die volle Summe mit nach Hause nehmen. Am Ende freut sich stattdessen ein glücklicher Fan der Kandidaten über das Preisgeld.

Hier wurde gedreht

Gedreht wurde das Format in Frankreich, im Schloss „Château de Bertichères“ in der Gemeinde Chaumont-en-Vexin nordwestlich von Paris. Es ist eine Adaption der französischen Show "Les Cinquante". Am 25. März sollen Zuschauer vier weitere Folgen sehen können. Die beiden Final-Folgen und somit die gesamte Staffel können Zuschauer ab dem 1. April 2024 bei Prime Video sehen.