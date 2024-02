Nach "Das große Promi-Büßen" und "Forsthaus Rampensau" können Zuschauer ab dem 11. März erneut Insel-Promis auf dem Bildschirm sehen – dieses Mal auf dem Streamingportal Amazon Prime. Dort werden die ersten vier von insgesamt 14 Folgen der Reality-Show "The 50" laufen.

Unter den 50 Teilnehmern sind Auswanderin Danni Büchner, Ex-Bachelor Paul Janke, der teils auf Mallorca lebt, sowie die Ex von Willi Herren, Jasmin Herren.

Viele weitere Gesichter dürften Zuschauer aus Formaten wie das „Dschungelcamp“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“, „Der Bachelor“, „DSDS“ oder „Germany’s Next Topmodel“ kennen. Weitere Kandidaten sind etwa:

Schauspielerin Jenny Elvers

Patricia Blanco , die Tochter von Sänger Roberto Blanco

, die Tochter von Sänger Roberto Blanco Diogo Sangre, der zuletzt bei "Forsthaus Rampensau" an der Seite der Büchner-Töchter Jada und Joelina Karabas zu sehen war

Sam Dylan, nahm ebenfalls bei "Forsthaus Rampensau" teil

nahm ebenfalls bei "Forsthaus Rampensau" teil Matthias Mangiapane, auch ihn konnten die Zuschauer zuletzt bei "Forsthaus Rampensau" sehen

Gloria Glumac, war zuletzt bei "Das große Promi-Büßen" mit unter anderem Steff Jerkel zu sehen

Menderes Bagci, DSDS-Sternchen

Bei der neuen Reality-Show treten die Trash-Stars in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Das Format soll an dem südkoreanischen Spielprinzip der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ inspiriert sein.

Der Jackpot ist zunächst mit 50.000 Euro gefüllt. Keiner der Teilnehmer, munkelt man, dürfe allerdings die volle Summe mit nach Hause nehmen. Am Ende freut sich stattdessen ein glücklicher Fan über das Preisgeld.

Hier wurde gedreht

Gedreht wurde das Format laut der Bild-Zeitung in Frankreich, im Schloss „Château de Bertichères“ in der Gemeinde Chaumont-en-Vexin nordwestlich von Paris. Es ist eine Adaption der französischen Show "Les Cinquante". Wie die Bild-Zeitung ebenfalls erfahren haben will, sollen es auch die Verträge zwischen den Kandidaten und der Produktionsfirma in sich haben. So gebe es eine Klausel, nach der Kandidaten ein Teil der Gage abgezogen wird, wenn er die Teilnahme an einem der Spiele verweigert. Gleich am ersten Tag soll zudem ganze 19 Stunden gedreht worden sein, bis das erste Spiel im Kasten war.

Das Maskottchen des neuen Formats ist ein goldener Löwe.

Die Daten der Ausstrahlungen

Nach den ersten vier Folgen am 11. März, sollen am 18. und 25. März jeweils vier weitere laufen. Die beiden Final-Folgen und somit die gesamte Staffel können Zuschauer wohl ab dem 1. April 2024 bei Prime Video sehen.