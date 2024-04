Normalerweise sind die "Goodbye-Deutschland"-Urgesteine Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz in den sozialen Netzwerken recht aktiv und berichten regelmäßig aus ihrem privaten und beruflichen Alltag auf Mallorca. In den vergangenen Monaten gab es nur wenige Posts. Der Grund: Thommy Schmelz hat nach wie vor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, was die Stimmung bei den Auswanderern drückt. Auch dem Private-Cooking-Projekt könnten sie derzeit nicht wie geplant nachgehen. Dafür hat Kathrin Mermi-Schmelz nun wieder in einem Lokal in Peguera angefangen, in der sie schon einmal gearbeitet hat: dem El Paradiso.

Vorerst auch keine Jeep-Touren

"Kathi ist 'Back im Paradiso'. Ab sofort findet ihr mich wieder dreimal wöchentlich im Restaurante El Paradiso Paguera... Ich freue mich auf eine schöne Saison mit einem tollen Team...", schrieb die Auswanderin am Donnerstag (4.4.) auf Instagram. In dem Post teilte sie den Followern zudem mit, dass das Paar während der Saison 2024 aufgrund von Thommys Gesundheitszustand wohl keine Private-Cooking-Events anbieten kann. "Thommy kann nicht arbeiten, ist chronisch krank und auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Ich muss uns jetzt irgendwie alleine durchbringen", sagte Mermi-Schmelz der MZ. Auch die Jeep-Touren, die die Auswanderer im vergangenen Sommer angeboten haben, können aktuell nicht stattfinden, da die Auswanderin mit ihrem kranken Partner nicht planen könne.

Zurück zu den Ursprüngen

"Daher bin ich zurückgegangen und bediene drei Tage die Woche wieder im El Paradiso", erklärte die Auswanderin weiter. Bereits 2022 hatten der gelernte Koch und die Kellnerin in dem Lokal angeheuert. "Thommy muss erst einmal gucken mit seinen "Baustellen", dass wir sie in den Griff bekommen, wobei ich das im Moment noch nicht so sehe. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und er ist ja ein Kämpfer."

"Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf, dass sich Thommys Gesundheitszustand wieder bessert", schrieb Kathrin Mermi-Schmelz auf Instagram weiter. Sie hoffe, 2024 viele Fans und Bekannte im Restaurant anzutreffen.

In den vergangenen Jahren hatten beide Auswanderer, vor allem aber Thommy Schmelz, immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Für das neue Jahr hatten die beiden daher schon im Januar nur einen Wunsch: "Gesundheit", wie sie zum Jahreswechsel in den sozialen Netzwerken schrieben.

Eigene Projekte statt Festanstellung

2023 war für die Weltenbummler das Jahr, in dem sie, statt fest angestellt zu sein, eigene Projekte voranbrachten, ob die besagten Ausfahrten mit dem Jeep, Private-Cooking- oder Couch-Dinner-Abende. Daneben traten sie, etwa an der Seite von Schlagersänger Alex Engel, auch als Sänger auf.

Hier haben die Auswanderer schon überall gelebt

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelzen haben in Peguera eine Wohnung. Bei Vox waren die Auswanderer zuletzt im August 2023 zu sehen.