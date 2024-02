Nach den Feierlichkeiten zu Sant Sebastià bereitet sich Palma auf den Karneval vor. Aber bevor eine Woche später der große Umzug "Sa Rua" durch die Stadt zieht, stehen die Kinder mit "Sa Rueta" am Sonntag (4.2.) im Mittelpunkt: Von 11 bis 14 Uhr gibt es an sechs Orten in der Hauptstadt der Balearen zahlreiche Aktivitäten für die Kleinsten: Plaça Major, Rambla, Carrer Riera, Plaça del Mercat, Plaça del Rei Joan Carnes I und Born. Unter anderem wird der bekannte Zirkus Circ Bover wird den ganzen Vormittag mit einem Marathon an Luftnummern, Akrobatik und Jonglage am Passeig del Born auftreten .

