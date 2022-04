Seit über 20 Jahren ist Christophorus Heufken ein umsichtiger Gastgeber im schönen kleinen Hotel Sant Salvador am Fuße der gleichnamigen Kirche in Artà. Vor Corona gab es hier auch ein Restaurant und ein reges Konzertleben. Zudem betrieb der frühere Schauspieler einst ein zweites Lokal in der Fußgängerzone von Artà (Es Passeig) und öffnete 2020 kurzzeitig das Lokal La Calatrava, ebenfalls in Artà. Erfolgreich bis heute aber ist er mit seinem aktuellen Zweitlokal Sa Taverna Verge Maria in Colònia de Sant Pere, nur eine Minute vom Meer entfernt. Heufken eröffnete es kurz vor der Pandemie im Dezember 2019. Den Erfolg hat er sich Schritt für Schritt erarbeitet.

Einen großen Anteil daran haben sicherlich sein aus Andalusien stammender, überaus weinkundiger und herzlicher Maître Moisés Díaz Andrada und sein argentinischer Koch Rodrigo Ferreras, der schon seit über 20 Jahren auf Mallorca lebt und lange Jahre verantwortlicher Chefkoch der Cappuccino-Gruppe war. Nicht unwichtig ist auch die Tatsache, dass das leicht erhöht liegende Lokal zur Straße hin 30 überdachte Außenplätze aufweist. Auf der großen hinteren Terrasse sind es sogar 60 Plätze. „In Zeiten strenger Corona-Regelungen war das Gold wert“, sagt Heufken. Internationale Klientel und Einheimische Aus einer anfangs eher bodenständigen Taverne ist mittlerweile ein Lokal geworden, das sowohl Tapas und einfachere Gerichte zu akzeptablen Preisen als auch gehobene Küche anbietet. „Colònia de Sant Pere hat sich sehr entwickelt. Wir haben eine sehr unterschiedliche und internationale Klientel inklusive vieler Einheimischer, da wollte ich kulinarisch und preislich einen Mix schaffen, der möglichst viele erreicht“, so Heufken. Das ist gelungen, wie Beispiele aus der Karte zeigen, die allerdings mit tagesaktuellen Vorschlägen ergänzt wird. Da gibt es klassische, gut gemachte Tapas wie Fleischbällchen in Tomatensauce, Kroketten, gedämpfte Muscheln und scharfe Kartoffeln, aber auch Nachos mit Cheddar-Käse, Chili con Carne und Guacamole – ein Gericht, das viele jüngere Gäste anspricht. Als Hauptgericht locken etwa Meeresfrüchtesuppe mit Garnelen, Tintenfisch, Mies- und Venusmuscheln, Tagliatelle mit Huhn, Garnelen, Erdnüssen in Curry-Kokosmilch-Sauce, ein gegrillter Bacalao mit Garnelen, Muscheln, Wokgemüse und Teriyaki-Sauce, Ribs mit Hoisin-Sauce oder Rinderfilet Café Paris. Alles frisch mit Zutaten möglichst aus regionalen Quellen. Livemusik und BBQ Zweimal pro Woche gibt es Livemusik bei kostenlosem Eintritt: Am Mittwochabend kommt Andreu Galmés mit seiner Gitarre, und am Freitagabend sind es wechselnde Künstler wie etwa der Argentinier Pablo Sans. Passend dazu gibt es dann auch einen BBQ-Mixteller für lediglich 13,50 Euro. BBQ vom Außengrill wird es aber in der wärmeren Jahreszeit auch ohne Anlässe mehrfach geben. Ansonsten sind die Preise ebenfalls akzeptabel mit 6–12,50 Euro für Vorspeisen und 12,50–22 Euro für Hauptspeisen. Das könnte Sie interessieren: Food Mirabona: In diesem Restaurant auf Mallorca speisen Sie mit fantastischer Aussicht auf die Tramuntana Food Restaurant-Tipp: Asiatisch angehauchte Fusionsküche im Kasui in Palma de Mallorca Food Saisonale Küche und Lieferdienst: Das Restaurant Cervino in Campos auf Mallorca Das Ambiente ist einladend und leger, mit eleganten Akzenten, wie etwa den hübsch gemusterten Stuhlhussen oder den kleinen bunten Kronleuchtern. Etliche farbenfrohe Gemälde zeigen kubanische Frauen. Das Motiv wird nachvollziehbar, wenn man weiß, dass Heufken eine kubanischstämmige Frau hat, daher auch oft nach Kuba reist und dort die Maler kennengelernt hat. Im Keller birgt das Lokal noch ein spannendes „Geheimnis“: Früher befand sich dort die Diskothek von Colònia de Sant Pere, womit eine perfekte Dämmung einhergeht. Auch diesen Raum hat Heufken wiederbelebt, allerdings nicht als Diskothek („vielleicht irgendwann einmal“), sondern als Konzertsaal Sa Clova – The Stage.